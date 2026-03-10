أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | الآسيوي يحدد موعد مواجهتي الوصل المؤجلتين .. واعتراض على حكم لقاء الخليج
تحديد موعد مواجهتي الوصل المؤجلتين
أوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد بالفعل موعد مواجهتي النصر أمام الوصل، في دور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026).
وتقرر أن تقام مباراة الذهاب في السابع من أبريل المقبل، على أن يقام الإياب في 14 من الشهر ذاته.
وكانت تلك المواجهتين قد تم تأجيلهما على إثر تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وتأثيره على دول الخليج.
اعتراض على حكم مواجهة النصر والخليج
أوضح الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أن لجنة الحكام اختارت شكري الحنفوش لإدارة مواجهة النصر المقبلة أمام الخليج، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
وقد أبدى العصيمي استياءه من تعيين الحنفوش، في ظل بعض القرارات التي اتخذها من قبل في مباريات النصر.
وكتب الصحفي النصراوي عبر حسابه على منصة "إكس": "برأيي لم يوفق السادة لجنة الحكام باختيار الحكم المناسب لهذه المباراة الحساسة. صعوبة الطيران هذه الفترة للمنطقة الشرقية ليس عذر لتكليف السيد شكري لقيادتها وإحراجه".
وأضاف: "السيد شكري: لطالما الأمر الآن واقعًا فالمتصدر لا بد يأخذ حقه وينتصر كعادته ويواصل الصدارة. لا تقف عائقًا أمام المتصدر".
توقعات بتعثر النصر .. ورد على غضب الهلاليين من عقوبة جيسوس
خبر سيئ لرونالدو.. "طريق النصر للدوري هو الأصعب على الإطلاق وحظوظ الهلال والأهلي أكبر"!
بدأ العد التنازلي المثير لحسم لقب دوري روشن للمحترفين مع بقاء تسع جولات فقط على خط النهاية، حيث تترقب الجماهير الرياضية معرفة هوية البطل في ظل منافسة شرسة تجمع كبار القوم.
وشهد برنامج أكشن مع وليد نقاشًا فنيًّا تناول خارطة الطريق المتبقية للأندية المتنافسة على الصدارة وهي النصر والأهلي والهلال، وسط تباين واضح في مستويات الصعوبة وتحديات الغيابات التي قد تعصف بطموحات المنافسين في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.
وأشار مقدم البرنامج إلى أن الأندية دخلت في صراع محتدم يتطلب تركيزًا عاليًا، خاصة مع بقاء تسع جولات فقط ستحدد مصير الموسم الكروي المشتعل.
8 عصافير بحجر واحد .. رد مثير على غضب الهلاليين بمكاسب العقوبة "المخفضة" ضد جورج جيسوس!
لم يمر قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن العقوبة المُوقعة على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مرور الكرام، سواءً على جماهير العالمي، أو الهلاليين أيضًا، الذين علقوا على مصير شكوى الزعيم.
ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".
القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.
ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.
وذكرت تقارير في فبراير الماضي، بأن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.
حوار مشعل السفاعي عن .. العقيدي، فهد المولد ومتعب الحربي
كواليس جديدة في مفاوضات النصر مع فهد المولد .. ومفاجأة بشأن فشل ضم متعب الحربي
بصفته عضو شرف وعضو مجلس إدارة سابقًا في النصر ووكيل لاعبين حاليًا، كشف مشعل السفاعي عن كواليس بعض الصفقات التي فشل العالمي في إبرامها على مدار السنوات الماضية، على رأسها صفقتي فهد المولد من الاتحاد ومتعب الحربي من الشباب.
رفض حضور "تميمة" نجله فوصفه بـ"الطفل المتقاعس" .. قصة خلاف نواف العقيدي مع أحد الإعلاميين ورفض إدارة النصر حمايته: هذا شأنك الشخصي!
كشف مشعل السفاعي؛ وكيل أعمال نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، قصة خلافه مع عدد من الإعلاميين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن نصراويين مشاركين في الحملة ضده مع رفض إدارة النادي حمايته.