أخبار الأهلي اليوم | وعد توني بالدوري ويايسله يخشى العقوبات .. واتهام الجماهير بـ"الانحياز" للهلال!

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، موسم 2025-2026، بانتصار عريض على الخليج، بنتيجة (4-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الرابعة والثلاثين في مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية الأهلي، عن طريق ريان حامد وفراس البريكان، وعلي السالم (بالخطأ في مرماه)، وماتيوس جونسالفس، فيما وقع جيورجوس ماسوراس على هدف أصحاب الأرض.

وأنهى الأهلي مسابقة الدوري، في المركز الثالث، برصيد 81 نقطة، موقعًا على الانتصار رقم 25، مقابل 6 تعادلات وثلاث هزائم.