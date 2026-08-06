أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في راتب بوسيتش .. وموقف إيفان توني من العودة إلى جدة
بوسيتش في جدة
استقبلت إدارة النادي الأهلي، المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم فور وصوله مدينة جدة، من أجل قيادة "الراقي" بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الأهلي، فجر اليوم الخميس، تعاقده مع بوسيتش، بعقد يمتد لموسمين وينتهي في 2028، ليكون بديلًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله الذي انتقل لتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وكان في استقبال بوسيتش عدد من مسؤولي النادي الأهلي، حيث حرصوا على استقباله بحفاوة، كما قدموا له القهوة السعودي، في تقليد معتاد عند وصول الوافدين الجدد.
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راتب بوسيتش مع الأهلي
فجر الإعلامي السعودي خالد الزهراني، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن الراتب المتوقع للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، الذي تولى قيادة النادي الأهلي السعودي خلفًا للمدرب الألماني السابق ماتياس يايسله.
وكان يايسله قد رحل عن النادي الأهلي بشكل مفاجئ لتولي قيادة نادي نيوكاسل الإنجليزي، بعدما ساهم في قيادة الفريق الجداوي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين على التوالي.
وكتب الزهراني تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أوضح فيها: "راتب الجهاز الفني للمدرب مارينو بوسيتش مع الجزيرة الإماراتي: 2.6 مليون يورو، بينما راتب الجهاز الفني للمدرب مارينو بوسيتش مع الاهلي السعودي: 7 مليون يورو".
وسيبدأ المدرب الهولندي مهامه مع النادي الأهلي بشكل فوري، خصوصًا أن منافسات دوري روشن السعودي تبدأ بعد أسبوع واحد، حيث يستهل الأهلي مشواره في البطولة يوم 13 أغسطس الجاري، عندما يواجه الدرعية، في الجولة الأولى.
ويبحث "الراقي" عن التتويج بالدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ عام 2016، وكذلك الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الذي تُوج به في الموسمين الماضيين.
من هو مارينو بوسيتش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي؟
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توني على قوائم ترقب الوصول!
توني يقترب من العودة للأهلي
كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة الإنجليزي إيفان توني، لاعب النادي الأهلي السعودي إلى جدة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد مع الراقي.
وأكد الإعلامي وليد سعيد، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن توني من المنتظر أن يصل إلى جدة يوم السبت المقبل، أي بعد 48 ساعة تقريبًا من أجل الانخراط في معسكر الأهلي للإعداد للموسم الجديد.
ويُعد إيفان توني قائد هجوم وهداف الأهلي وأحد أفضل الصفقات الأجنبية في تاريخه خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم بصورة مباشرة في النجاحات المحلية والقارية للفريق، ليصبح رحيله المحتمل مصدر قلق كبير لأنصار "الراقي".
"إما إيفان توني أو هاري كين" .. نجم تشيلسي السابق يرشح هداف الأهلي لإنقاذ توتنهام ومخطط دي زيربي
عبر "talkSPORT" أكد كارلتون كول، مهاجم تشيلسي ووست هام السابق، أن توتنهام يحتاج إلى مهاجم يسجل 20 هدفًا في الموسم الواحد، وهو أمر نادر في كرة القدم الحالية.
وطرح كول اسمين هما الأكثر منطقية لتحقيق هذه القفزة النوعية، حيث قال: "أعتقد أنهم سينظرون في جلب إيفان توني أو يحاولون استعادة هاري كين، سيكون الفريق محلقًا إذا تمكنوا من إعادة كين".
الأهلي يلاحق "بطل البريميرليج" .. ويتصدى لمحاولات خطف روجر إيبانيز!
بدأ النادي الأهلي السعودي تحركات جادة لتعزيز صفوفه بصفقات عالمية كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، واضعًا البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال الإنجليزي، كهدف رئيسي لتدعيم خط الهجوم.
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حقيقة ترشيح ديشان لخلافة يايسله
مفاجأة .. ديشان رحب بتدريب الأهلي و"قرارات الصندوق" تسببت في تعطيل الصفقة!
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن قيام النادي الأهلي السعودي بالتفاوض مع ديدييه ديشان، من أجل خلافة الألماني ماتياس يايسله، بمقعد المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.
الأهلي يصدر بيانًا رسميًا عن ماتياس يايسله.. ويتحرك لـ"خطف" نجم الاتحاد
أصدر عملاق جدة الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن فيه رحيل الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن القيادة الفنية للفريق في تحرك غريب.
ورغم أن يايسله قدّم استقالته صباح الخميس الماضي؛ إلا أن الأهلي لم يصدر أي توضيح رسمي بخصوص ذلك، حتى بيانه الأخير الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يعلن النادي انتهاء العلاقة التعاقدية مع يايسله؛ وذلك إثر تقديمه استقالته".
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ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
يتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، وذلك بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
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