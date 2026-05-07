أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | كواليس مثيرة من ميركاتو صيف 2026 .. وماتياس يايسله يعترف بعيب الراقي
أخبار الانتقالات
حقيقة رحيل ماتياس يايسله بنهاية الموسم وهذا مصير رياض محرز وإيفان توني!.. كواليس مثيرة عن مستقبل صانعي مجد الأهلي
زاد الحديث في الساعات القليلة الماضية، عن "مستقبل" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله وعدد من المحترفين الأجانب، مع عملاق جدة النادي الأهلي.
هذه الأحاديث المتزايدة، جاءت بعد أن انتهى موسم الأهلي "عمليًا" في 2025-2026؛ بالتتويج بلقبي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، مع الابتعاد عن المنافسة على دوري روشن للمحترفين.
مفارقة غريبة ولكن! .. إطلاق سراح فرانك كيسييه ليس خسارة كبيرة وبدلاؤه المحتملون بشرى خير للأهلي
مع فقدان الأهلي لفرصة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بنسبة كبيرة في ظل تقدم النصر عليه بعشر نقاط – الراقي خاض مباراة أقل – وبقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بدأ الحديث عن شكل الفريق في الموسم المقبل.
ليس هناك حديث عن لاعب في الأهلي، بقدر الحديث عن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، رغم أن هناك من هم أولى في الفريق بالرحيل منه.
لكن بحسب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، في إذاعة "العربية إف إم"، فإن كيسييه سيغادر أسوار قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع نهاية عقده في يونيو 2026، بعد رحلة دامت ثلاث سنوات.
الهجوم على الهريفي بسبب الراقي .. و"مظلومية" إخراج الأهلي من سياق الدوري
"الحصى ما تهد الجبل بل تفضح ضعف راميها" .. هجوم على فهد الهريفي بعد معايرة الأهلي بتاريخه في كأس الملك والتقليل من إنجاز النخبة الآسيوية
تعرض فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، للهجوم على إرثر تعاطيه مع المستجدات الأخيرة في الأهلي، خاصةً فيما يتعلق بالهزيمة أمام النصر.
إخراج الأهلي من سباق الدوري: مظلومية وقلة خبرة .. النصر يكشف "سقطة إدارية" ويايسله لا يحارب في أكثر من جبهة!
عزيزي القارئ، عندما تقرأ هذا المقال، قد يبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى، أن كاتب المقال ذي صبغة أهلاوية، ولكن على النقيض، فإن الحديث عن الأهلي هنا، يدور في إطار محايد، وهو كيف تم إخراج الراقي من المنافسة على الدوري.
نعلم أن الأهلي لا يزال في السباق، ولم يُستبعد بشكل رسمي، إلا أن ثنائية النصر، في قمة الجولة الثلاثين، أضعفت كثيرًا من حظوظه، ليصبح الوعد الذي قطعه النجم الجزائري رياض محرز، لجماهير الراقي، بعيد المنال.
الأهلي يحلّ ثالثًا في ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق 13 نقطة عن النصر "المتصدر"، مع تبقي خمس جولات أمام الراقي، مقابل أربع للعالمي، ما يعني أن أي فوز جديد للأصفر يبعد الراقي نهائيًا من السباق.
تحدثوا عن "نموذج" الأهلي: الهبوط أصبح الوصفة المثالية .. ورحلة الغامدي "المستحيلة" لن تتكرر يا فهد سندي!
"الحل في الهبوط"، بتلك الكلمات صنع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل، بإعطائه الوصفة المثالية لإنقاذ الشباب من كبوته الحالية.
الشباب يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، برصيد 32 نقطة، كما تجرع مرارة الهزيمة القاسية أمام التعاون بنتيجة (1-5)، في الجولة الحادية والثلاثين.
بالأمس، كان الشباب يودع الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في يونيو 2022، واليوم، بات الهبوط هو الوصفة المثلى لإنقاذ "شيخ الأندية" على طريقة عملاق جدة، الذي بات الآن يحتفل بتتويجه على عرش نخبة آسيا، لموسمين متتاليين.
المؤتمرات الصحفية عقب الفوز أمام الفتح
يايسله: الأهلي يحتاج للتطوير
رغم الفوز أمام الفتح بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 إلا أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، اعترف بحاجة فريقه لتحسين اللمسة الأخيرة.
وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أظهرنا روح جيدة جدًا أمام الفتح، كنا نعلم أن الثنائيات ستحسم اللقاء، واستطعنا تجاوز ذلك، لكننا نضيع الكثير من الفرص، وهذا دليل على حاجتنا لتحسين اللمسة الأخيرة".
مدرب الفتح يعترض على التحكيم بعد الهزيمة أمام الأهلي
أرجع جوزيه جوميز؛ المدير الفني للفتح، الهزيمة أمام الأهلي إلى الأخطاء التحكيمية، مستغربًا عدم تدخل تقنية الفيديو في بعض القرارات، خاصةً فيما يتعلق بضربة الجزاء التي جاء منها هدف الراقي الثاني.
وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الجميع يعرف رأيي في الحكم السعودي، وقدرته على مجاراة الحكام الأجانب، لكنني استغرب عدم تدخل حكم تقنية الفيديو في ضربة الجزاء الثانية، حكم الساحة بدون مساعده حكم الفيديو كان صعبًا عليه اتخاذ القرار، وفي ركلة جزاء هناك ثلاثة أخطاء، الأول كانت بيد إيفان توني، والثاني دفع توني للمدافع، والثالث على إيبانيز لأنه ارتقى بشكل خاطئ".
وأضاف: "قدمنا أداءً جيدًا، ولا نستحق الخسارة، لكن التحكيم كلفنا خسارة ثلاث نقاط".
ثنائي الأهلي يتنافس على جائزة الأفضل في آسيا
أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاءً للجماهير لاختيار أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على أن يُغلق بعد غدٍ السبت.
ويأتي ثنائي الأهلي فرانك كيسييه وويندرسون جالينو على رأس المرشحين بجانب يوكي سوما وكوسي تاني من ماتشيدا، رافائيل موخيكا وأكرم عفيف من السد، يوشينوري موتو من فيسيل كوبي، جيليرمي بالا من شباب الأهلي، ماركوس جيليرمي من جوهور دار التعظيم، نيل إيثريدج من بوريرام يونايتد.