أخبار الأهلي اليوم | ضربة دولية لنجم الراقي .. 4 مصابين والاتحاد الآسيوي يرفض طلب المسؤولين
ضربة لإيبانيز .. وهجوم على حكم مواجهة ضمك
"ضربة مونديالية مرتقبة وهذا الفريق قد يخطفه من الأهلي"! .. كواليس مثيرة عن مستقبل روجر إيبانيز
شهد عملاق جدة النادي الأهلي كواليس مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بخصوص النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.
"أسوأ من إصابة الفريق بأكمله" .. غضب أهلاوي بعد الإعلان عن حكم مباراة الراقي القادمة أمام ضمك!
مرة أخرى يتعرض الحكم محمد الهويش، إلى هجوم عنيف قبل مواجهة الأهلي القادمة أمام ضمك في جولة جديدة من دوري روشن السعودي.
الأهلي يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد مرور 26 جولة، ويملك في رصيده 62 نقطة مقابل 64 للهلال و67 للنصر المتصدر، ومواجهة ضمك القادمة ستكون حاسمة للراقي.
أخبار اللاعبين الدوليين
"أمامك عشر دقائق وإلا!" .. اتهامات لهيرفي رينارد بتحطيم نجم الأهلي في المنتخب السعودي بعد نشر رسالته له
اتهم الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي بـ"تحطيم" لاعبي الأخضر برسائله لهم أثناء المباريات، مستعرضًا واقعة قديمة مع فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي.
في مباراة شهدت شبهة اضطهاد للعلم الجزائري .. المدافع" داروين نونيز يوقف رياض محرز ولقطة غاية في الغرابة تلخص حال حسام عوار
اكتفى منتخبا الجزائر وأوروجواي بختام التوقف الدولي لشهر مارس الجاري بالتعادل السلبي دون أهداف، وديًا فيما بينهما، في لقاء أقيم على أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية.
بالتركيز على محترفي دوري روشن السعودي في تلك المواجهة، فالوحيد الذي شارك أساسيًا هو محترف الاتحاد حسام عوار، فيما نزل مواطنه رياض محرز؛ محترف الأهلي، والأوروجواياني داروين نونيز؛ مهاجم الهلال، كبديلين في النصف ساعة الأخيرة تقريبًا.
الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الأهلي
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب الأهلي بتعديل موعد مواجهته أمام الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
الراقي كان قد طلب تغيير موعد المباراة المقرر لها السادسة إلا الربع مساء يوم الـ13 من أبريل الجاري – بتوقيت مكة المكرمة – على ملعب الإنماء في جدة، بداعي أنه لا يناسب الفريق وكذلك الجماهير الراغبة في الحضور من المدرجات.
ولم تكشف الصحيفة سبب رفض الآسيوي، لكن ربما يعود لموعد مواجهة الهلال والسد في الدور ذاته وباليوم نفسه، لكن في الساعة التاسعة مساءً.
4 مصابين في الأهلي .. ورسالة أتانجانا
الأهلي يستعد لضمك في غياب الرباعي
يستعد الأهلي لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي، بعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، حيث يواجه ضمك، في الرابع من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ27.
لكن قد يدخل الراقي المباراة دون أربعة من نجومه على إثر الإصابات، حيث يواصل علي مجرشي، زكريا هوساوي، التركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا برامجهم العلاجية والتأهيلية.
رسالة أتانجانا
لاعب وسط الأهلي فالنتين أتانجانا، كان قد أصيب مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا في التوقف الدولي بمارس الجاري، لكنه خرج برسالة لطمأنة الجماهير.
وكتب أتانجانا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الفحوصات مطمئنة، سأعود أقوى، فقد كان الخوف من الإصابة أكبر من الضرر الفعلي".