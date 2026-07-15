أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يرفض عرض "الراقي" .. واتفاق نهائي يحسم صفقة نايف مسعود
- Getty Images
يايسله يرفض تجديد عقده مع الأهلي
رفض الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، العرض الذي قدمته إدارة النادي لتجديد عقده حتى صيف 2029، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف حول الشرط الجزائي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رحب يايسله في البداية بفكرة الاستمرار، لكنه تراجع عن الموافقة بعد إصرار إدارة الأهلي على إدراج شرط جزائي يعادل رواتب ستة أشهر، بهدف حماية حقوق النادي في حال إنهاء العقد قبل موعده، خصوصًا أن قيمة العقد المقترح تتجاوز 150 مليون ريال.
العرض تضمن تمديد العقد ثلاثة مواسم إضافية مع الإبقاء على الراتب الحالي، الذي سبق أن ارتفع بنسبة 50%، إلى جانب زيادة مكافآت التتويج بالبطولات، إلا أن المدرب الألماني فضّل الاستمرار بعقده الحالي، الذي يتبقى فيه موسم واحد، ورفض أيضًا مقترحًا بربط التجديد التلقائي بتحقيق البطولات، متمسكًا بالشروط السابقة دون أي بنود إضافية.
في المقابل، واصلت إدارة الأهلي تمسكها بإدراج شرط جزائي في أي اتفاق مستقبلي لحماية مصالح النادي.
رسالة تحفيزية لجماهير الأهلي
رغم الأنباء التي تم تداولها حول رفض ماتياس يايسله، تجديد عقده مع إدارة النادي الأهلي السعودي، أرسل المدير الفني الألماني رسالة تحفيزية إلى جماهير فريقه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مع انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد.
وكتب يايسله: "موسم جديد قادم، ونحن نعود مباشرة إلى العمل. فريق واحد، مركز وملتزم بنفس الهدف. اللاعبون والموظفون والمشجعون، نتحرك جميعًا كواحد، وننمو كواحد، وننجح كواحد. هيا بنا نفعلها".
وتفاعل جمهور الأهلي بشكل واسع مع رسالة المدرب الألماني، معبرين عن دعمهم الكامل للفريق وتطلعهم لمواصلة تحقيق النجاحات خلال الموسم المقبل.
الأهلي يحسم صفقة نايف مسعود
توصلت إدارتا الأهلي والفتح إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال لاعب الوسط نايف مسعود إلى صفوف الفريق الجداوي مقابل نحو 15 مليون ريال، تُسدد على ثلاث دفعات خلال عام، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية".
ويتضمن الاتفاق إعارة الظهير الأيمن عبد الإله الخيبري إلى الفتح، فيما تنتظر إدارة الأهلي موافقة ياسين الزبيدي على الانتقال إلى النادي الأحسائي على سبيل الإعارة أيضًا، وهو ما سيؤدي إلى خفض القيمة المالية للصفقة إلى 12 مليون ريال.
ومن المنتظر أن يوقع نايف مسعود عقدًا يمتد لثلاثة مواسم مع الأهلي، في إطار خطة النادي لتدعيم خط الوسط بعناصر محلية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.
- Getty
كيسيه يرفض عرض الاتحاد
كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب الأهلي السعودي السابق، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2027.
كيسييه رحل عن النادي الأهلي السعودي بنهاية عقده وذلك بعد مسيرة استثنائية نجح خلالها في تحقيق إنجازات كبيرة لقلعة الراقي، وهو ما دفع إدارة الاتحاد للتحرك من أجل الاستفادة من خدمات لاعب الوسط الإيفواري صاحب الـ30 عامًا.
ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن كيسييه رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي الكبيرة – دون ذكر اسمه.
وقال رومانو في البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب": "كيسيه تلقى عرضًا من فريق سعودي ورده على هذا الفريق كان: 'شكرًا لكم، لكنني أفضل العودة إلى إيطاليا، حتى لو كان الراتب أقل'".
الأهلي والقادسية يعطلان انتقال الغنام
تعثرت صفقة انتقال خالد الغنام، جناح الاتفاق، إلى الاتحاد بعد دخول الأهلي والقادسية على خط المفاوضات، مستغلين عدم حسم النادي الجداوي للاتفاق النهائي مع اللاعب حتى الآن.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أبدى القادسية رغبته في التعاقد مع الغنام، فيما استفسرت إدارة الأهلي عن موقف اللاعب، بالتزامن مع تعثر الصفقة التبادلية بعد خروج عبد الإله هوساوي منها، إضافة إلى مطالبة الغنام بامتيازات مالية وتعاقدية أكبر.
وكان الاتفاق قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد يقضي ببيع اللاعب مقابل 30 مليون ريال تُسدد دفعة واحدة، مع إعارة الحارس حامد الشنقيطي، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن الشروط الشخصية للاعب، وفي مقدمتها الراتب وضمان المشاركة بشكل أساسي، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام دخول أندية أخرى للمنافسة على ضمه.
- Getty Images Sport
"إنجازات" ماتياس يايسله مع الأهلي
المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله تولى قيادة عملاق جدة الأهلي، صيف عام 2023؛ حيث نجح في تحقيق 3 ألقاب رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، على النحو التالي:
* موسم 2024-2025: دوري أبطال آسيا "النخبة".
* موسم 2025-2026: كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا "النخبة".
وبناء على ذلك.. سيُشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ وهو الأمر الذي سيعطي زخمًا رياضيًا واقتصاديًا أكبر، لهذا الكيان الرياضي العظيم.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا