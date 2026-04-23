أخبار الأهلي اليوم | استعداد "خاطئ" يهدد ماتشيدا أمام الراقي .. وورطة لديميرال بسبب تاريخ الدوري السعودي

اهتمام أوروبي بيايسله

دخل ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، ضمن دائرة اهتمامات بعض الأندية الأوروبية، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها الراقي في الفترة الأخيرة.

وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الأهلي لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن يايسله، حيث يعتبره النادي من أهم العناصر المحورية في مشروعه.

ويأتي ذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب المسابقة في النسخة الماضية.

"لن نرحم أحدًا" .. الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية وتحذير لأندية دوري روشن!

أعلن سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي، عن أولى صفقات الأهلي الصيفية، بانتقال جناح الفريق مشعل المطيري لصفوف الراقي بدءًا من الموسم المقبل.

إلى الأهلي: عبدالرحمن غريب "باعك وقت مرضك ويريدك في عزك".. الحل أمامك والهلال قد يستفيد أخيرًا

ندما تعرض عملاق جدة الأهلي، لأكبر هزة في تاريخه الكروي؛ كانت "قدمي" النجم عبدالرحمن غريب، تبتعدان عن أسواره.

نعم.. غريب قرر القفز من مركب الأهلي الغارقة؛ وذلك بعدما "هبط" الفريق إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.

وها هو غريب اليوم، بعد أن تجاوز الراقي محنته واستعاد هيبته الكروية؛ يرغب في العودة إلى نادي طفولته، من جديد.

وحسب موقع "365Scores"، رفض النجم البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من ناديه الحالي النصر لتجديد عقده؛ وسط رغبة قوية من اللاعب للعودة إلى الأهلي، الذي تركه صيف 2022.

وينتظر غريب أن تقدم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا له في الأسابيع القادمة؛ وإذ لم يحدث ذلك.. فهُناك اهتمام من عملاق جدة الآخر الاتحاد، للتوقيع معه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد رغبة غريب القوية في العودة للفريق الأهلاوي..








