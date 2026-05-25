Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League Elite
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | دراسة مقترح سيغيّر تاريخ النادي.. قرعة كأس الملك وتفاصيل مناقشة مستقبل رياض محرز

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 25 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  Al Ahli v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Final

    الأهلي يدرس "مقترحًا تاريخيًا" مفاجئًا

    تدرس شركة النادي الأهلي مقترحًا تاريخيًا؛ قبل إقراره المرتقب وبشكلٍ رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

    وكشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن أن شركة الأهلي تدرس "إلغاء" جميع الألعاب الرياضية - بمختلف فئاتها السنية -، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الراقي، سيكتفي بلعبة كرة القدم فقط، بجميع فئاتها السنية.

    وشددت على أن هذا المقترح، يحظى بقبول من أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي؛ حيث تتم دراسة جميع جوانبه، قبل إقراره.

    يُشار إلى أن الأهلي، يعتبر أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للبطولات، في مختلف الألعاب الرياضية بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بأكثر من 1.300 لقبًا مختلفًا.

  • خيارات "مثيرة" في مستقبل رياض محرز مع الأهلي

    رغم أن الساحر الجزائري رياض محرز، أعلن رغبته بالبقاء مع عملاق جدة الأهلي؛ إلا أنه لا يزال هُناك تردد شديد من اللجنة الفنية، حسب ما ذكره الصحفي الرياضي دباس الدوسري.

    الدوسري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى وجود بند في عقد محرز مع الأهلي، ممتد حتى نهاية شهر يونيو 2026؛ يعطي الحق لأي من الطرفين "النادي أو اللاعب"، في فسخه مقابل 15 مليون يورو.

    وأوضح الدوسري أن قيمة راتب محرز، في موسمه الأخير مع الأهلي "2026-2027"، يُقدر بـ35 مليون يورو أساسًا؛ أي أكثر بـ20 مليون يورو، من قيمة الفسخ.

    وبناء على ذلك.. كشف الصحفي الرياضي عن وجود نقاشات ساخنة داخل اللجنة الفنية للأهلي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فسخ عقد محرز بـ15 مليون يورو، مع استغلال الـ20 مليونًا الأخرى التي سيتم توفيرها من راتبه؛ للتعاقد مع أجنبي أصغر سنًا، يخدم الفريق حتى كأس العالم للأندية 2029.

    * ثانيًا: الإبقاء على محرز حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027 حفاظًا على استقرار الأهلي؛ خاصة مع احتمالية رحيل متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، هذا الصيف.






  Ahli Franck Kessie Ivan Toney

    قرعة كأس الملك.. وهجوم على فهد الهريفي بسبب الأهلي

    الأهلي يفلت من المواجهات الصعبة .. قرعة ليست سهلة للهلال والنصر والاتحاد في دور الـ32 بكأس الملك 2026-27

    أُجريت يوم الأحد، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم المقبل 2026-2027، عبر بث مباشر على القنوات الفضائية؛ بمشاركة 16 فريقًا من دوري روشن للمحترفين، ومثلهم من دوري يلو للدرجة الأولى.

    "اترك نرجسيتك وداء العظمة" .. هجوم على فهد الهريفي بعد تقليله من تاريخ الأهلي في الدوري السعودي

    مع انتهاء الموسم الكروي في دوري روشن السعودي والبطولات القارية الآسيوية، لم تهدأ الأجواء بين النصراويين أبطال الدوري السعودي، والأهلاويين أبطال دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بل تواصل الشد والجذب، وهذه المرة فهد الهريفي.

  Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite Final

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".