Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi Final
أخبار الأهلي اليوم | إصابة محترف الفريق بسبب زميله.. قرار حاسم من الإدارة وماتياس يايسله مرشح لقيادة المنتخب السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 30 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    إصابة نجم الأهلي بسبب زميله في منتخب فرنسا!

    أثبتت الفحوصات الأولية تعرض النجم الفرنسي فالنتين أتانجانا، متوسط ميدان النادي الأهلي، للإصابة في مفصل وساق القدم.

    ووفقًَا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، تعرض أتانجانا لهذه الإصابة؛ بعد تدخل أحد زملائه عليه، خلال حصة تدريبية لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

    وسيصل النجم الفرنسي الشاب إلى مدينة جدة، يوم غدٍ الثلاثاء؛ حيث سيخضع لفحوصات إضافية، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

    قرار حاسم من إدارة الأهلي في ملف التعاقدات والتجديدات

    اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا حاسمًا؛ بشأن ملف التعاقدات، وتجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، اتخاذ الإدارة الأهلاوية قرارًا بتأجيل ملف التعاقدات والأسماء التي سيتم الاستغناء عنها، بالإضافة إلى تعليق مسألة تمديد عقود اللاعبين؛ وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.

    وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار؛ يهدف إلى توفير الاستقرار وعدم تشتيت ذهن اللاعبين، بالتزامن مع المنافسة الشرسة على لقبي دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية.

    الأهلي بين عقوبة الانضباط وترشيح يايسله للمنتخب السعودي

    "متأكدون أنهم خمس علب؟".. رسالة تشكيك وراء عقوبة الانضباط ضد جماهير الأهلي بعد كلاسيكو الهلال!

    في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، ومن قلب ملعب الإنماء، تعرضت جماهير الأهلي لصدمة كبرى؛ عندما فشل الفريق الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة الهلال، لتتوقف رحلته في كأس خادم الحرمين الشريفين عند "محطة" نصف النهائي.

    خليفة رينارد؟ يايسله يظهر في الصورة .. نقطة لصالح إنزاجي وضربة جديدة للمنتخب السعودي!

    "احضروا بديله حالًا".. ذلك هو الشعار الذي بات على ألسنة الجماهير والإعلاميين في الوقت الحالي، تجاه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول؛ الذي بات يعيش أصعب لحظاته، في ظل المطالبات بإقالته قبل مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026.

    "تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!

    قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاستجابة لطلبات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "الأهلي، الهلال، الاتحاد"؛ وكذلك عملاق الرياض النصر، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2.

    "لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح

    يبدو أن الطريق لم يعد ممهدًا كما كان من قبل، أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.



    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

