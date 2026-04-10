أخبار الأهلي اليوم | مقطع فيديو جديد يفجر مفاجأة ليؤكد صدق توني ومطالب بإعادة مواجهة الفيحاء

استمرارًا للجدل المثار حول مباراة الأهلي والفيحاء الأخيرة، خرج مقطع فيديو ليكشف عن تفاصيل جديدة حول ادعاءات إيفان توني ضد الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان.

الأهلي وقع في فخ التعادل مع الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وسط اتهامات للحكم محمد السماعيل، بعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين لصالح الراقي.

السماعيل قرر الاستعانة بتقنية الفيديو بعد اللقطتين، ولم يمنح الأهلي أي شيء، مما تسبب في حملة هجوم عليه بل ظهرت بعض المطالب بإيقافه.

الجدل لم يتوقف عند الركلتين فقط، إيفان توني مهاجم الأهلي قام بالتشكيك في نزاهة دوري روشن بشكل عام، قائلًا إن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه:"ركزوا على البطولة الآسيوية".

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه مترجم الأهلي وهو يقول للحكم الرابع:"هل ما تقوله مسجل؟ عندما تقول لنا ركزوا على آسيا، هل تم تسجيل ذلك؟".











