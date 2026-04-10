أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | مقطع فيديو جديد يفجر مفاجأة ليؤكد صدق توني ومطالب بإعادة مواجهة الفيحاء
فيديو جديد يقلب الطاولة
استمرارًا للجدل المثار حول مباراة الأهلي والفيحاء الأخيرة، خرج مقطع فيديو ليكشف عن تفاصيل جديدة حول ادعاءات إيفان توني ضد الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان.
الأهلي وقع في فخ التعادل مع الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وسط اتهامات للحكم محمد السماعيل، بعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين لصالح الراقي.
السماعيل قرر الاستعانة بتقنية الفيديو بعد اللقطتين، ولم يمنح الأهلي أي شيء، مما تسبب في حملة هجوم عليه بل ظهرت بعض المطالب بإيقافه.
الجدل لم يتوقف عند الركلتين فقط، إيفان توني مهاجم الأهلي قام بالتشكيك في نزاهة دوري روشن بشكل عام، قائلًا إن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه:"ركزوا على البطولة الآسيوية".
وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه مترجم الأهلي وهو يقول للحكم الرابع:"هل ما تقوله مسجل؟ عندما تقول لنا ركزوا على آسيا، هل تم تسجيل ذلك؟".
"الأهلي أكثر المستفيدين مع الهلال"
فيديو | 5 ركلات جزاء تقلب صراع الصدارة .. "الأهلي والهلال هما الأكثر استفادة من أخطاء الحكام هذا الموسم"!
يؤمن الإعلامي متعب الهزاع، أن الأهلي والهلال، هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
ضجة واسعة شهدتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع، بعد ما حدث في مباراة الأهلي والفيحاء يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.
الإعلامي عبدالرحمن الحميدي نشر إحصائية عبر برنامج نادينا على شبكة "Mbc" تشير إلى أن الأهلي لم تحتسب له 5 ركلات جزاء في دوري روشن للموسم الحالي خلال 3 مباريات، وهو الرقم الأعلي لأي فريق بالمسابقة.
وجاء من بعده نيوم، حيث لم تحتسب له ركلتين في مباراتين، ونفس الأمر بالنسبة لنظيره النجمة الذي تشارك معه في المركز الثاني، ومن بعدهما الاتحاد والهلال والقادسية والخليج والرياض بركلة واحدة فقط.
ومع احتساب نقاط المباريات التي لم يُمنح فيها الأهلي تلك الركلات، تبين أن الراقي كان سيتصدر المسابقة لو تم منحه هذه الجزائيات برصيد 75 نقطة.
وفي هذا السياق قال الإعلامي متعب الهزاع:"وفقًا للأخطاء التي حدثت في الفترة الأخيرة، سنجد أن الهلال والأهلي هما أكثر المستفيدين من المشاكل التحكيمية هذا الموسم".
وأوضح:"سنكتشف ذلك عندما ننظر إلى لقاء الهلال مع النصر في طرد نواف العقيدي، ومباراة نيوم كان هناك ركلتي جزاء، ومواجهة الرياض كذلك شهدت ارتكاب لاعبهم لخطأ في الهدف الأول".
الأهلي ضد النصر من دون توني
فيديو | "الأهلي سيلاقي النصر من دون هداف الدوري" .. وليد الفراج يتوقع مصير إيفان توني بعد أحداث الفيحاء
علق الإعلامي وليد الفراج، على الأزمة الأخيرة التي وقعت في مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي، وكان بطلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني.
الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع الفيحاء بهدف لكل منهما، وسط أحداث جدلية ومطالب بالتحقيق في كل ما جرى خلال هذه المباراة.
أحد المشاهدين في برنامج "أكشن مع وليد" قال:"سمعنا في أحد وسائل الإعلام أن حديث إيفان توني خطأ وغير صحيح".
ورد عليه الفراج:"لو فرضنا أن حديث إيفان توني كان صحيحًا، هل تتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك من الأساس؟ صعبة جدًا".
وأضاف:"الأهلي لديه مباراة مع الدحيل يوم الإثنين القادم في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأعتقد أن هذا الموضوع سيتأجل لما بعد مشاركة الفريق بالبطولة، ولو ثبت أن كلام توني ليس صحيحًا، لجنة الانضباط ستعاقبه بالإيقاف لمدة مباراتين، أولهما مواجهة ضد النصر".
مطالب بإعادة مباراة الفيحاء
"إيقاف الحكم وإعادة المباراة" .. مطالب جديدة تظهر وسط الضجة المحيطة بتعادل الأهلي مع الفيحاء!
يؤمن الإعلامي صالح الطريقي، بأن مباراة الأهلي والفيحاء يجب أن تتم إعادتها، بعد كل الأحداث المثيرة للجدل التي دارت خلال تعادل الراقي مع خصمه بهدف لكل فريق.
المواجهة جاءت كاستمرار لحالة الجدل التحكيمي في مسابقة دوري روشن خلال هذا الموسم، وقللت من حظوظ الأهلي في انتزاع اللقب في ظل المنافسة مع النصر والهلال.
يوم الأربعاء الماضي، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
المباراة أدارها حكم الساحة محمد السماعيل، وعرضته لهجوم كبير في ظل عدم احتسابه ضربتين جزائتين لصالح الأهلي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
لكن المشكلة لم تكن في عدم احتساب الجزائيتين فقط، بل فيما كشفه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقب نهاية المباراة، إذ شكك في نزاهة المسابقة، مدعيًا أن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه: "ركزوا على البطولة الآسيوية".
أحد المشجعين قال عبر حسابه على منصة إكس:"قبل ما يراجعوا كل شيء عليهم إيقاف الحكام ومعاقبتهم على الكوارث التي صارت في المباراة، وبعدها يفعلون أي شيء آخر".
ورد عليه الطريقي:"إيقاف الحكم عن التحكيم قرار داخلي يخص لجنة الحكام، وأتفق معك أنه يستحق الإيقاف، وإن اعترف بأنه أخطأ في قراراته وهذا شبه مستحيل، تتم إعادة المباراة نظاميًا".
خطة للأهلي من أجل التخلص من محرز
لم تكن ليالي جدة بحاجة إلى مصباح علاء الدين لتضيء؛ فقد كان يكفي أن يلمس الساحر الجزائري رياض محرز الكرة بقدميه، ليشعل المدرجات.
ومنذ مطلع عام 2026، بدا وكأن ذلك السحر قد أصابه الشحوب؛ حيث تراجع مستوى محرز بشدة، مع عملاق جدة النادي الأهلي.
هذا التراجع في المستوى؛ أدى إلى ظهور أنباء عن عدم رغبة الأهلي في تجديد عقد محرز، بل والتفكير في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي القادم.
إليكم قراءة للأحداث وخطة تجعل الأهلي يتخلص من محرز
هجوم على سامي الجابر
"ما تفعله عيب" .. هجوم على سامي الجابر بعد تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء
فتح سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي الحالي، على نفسه باب هجوم كبير من الإعلاميين النصراويين، على خلفية تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء الأخيرة.
أسطورة الهلال اتفق مع الجانب الأهلاوي بشأن تعرضه للظلم على يد الحكم محمد السماعيل في مواجهة الفيحاء، لكن المشكلة – بالنسبة للبعض – أنه رأى أن هذا الظلم صب في مصلحة النصر "المتصدر" وحده وليس الهلال "الوصيف" كذلك.
وقال سامي الجابر، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "الأهلي ظُلم لصالح من؟، هذا هو السؤال، الأهلي أمامه مباراة أمام المتصدر (النصر) في الجولة المقبلة، يجب عليه أن يكون له رد فعل أمام النصر".
تصريح الجابر هذا، تبعه رد فعل وهجوم من بعض الإعلاميين النصراويين، الذين طالبوه باحترام عقول الجماهير.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يا سامي الجابر، الأهلي ظلم لصالح الهلال اللي متعادل معه بالنقاط، ترى النصر ماله دخل وبلاش تشكيك وعيب ذلك".
في الإطار نفسه، علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: "أكبر مستفيد لتعثر الأهلي أمام الفيحاء .. الهلال في المقام الأول كوصيف، ثم النصر كمتصدر يسعى لتوسيع الفارق مع الأهلي والهلال، فلماذا كل هذا التسطيح واستغفال عقول الناس!".
ماضي عبدالرحمن السلطان يطارده بعد أحداث الفيحاء
فعلها من قبل ولم يُعاقب رغم التسجيلات! .. "ماضي" الحكم الرابع بمواجهة الأهلي والفيحاء يطارده و"الهلال والاتحاد يخلصان إيفان توني من الإيقاف"
في الوقت الذي يزعم به البعض أنه من "المستحيل" أن يكون الحكم عبدالرحمن السلطان قد استفز لاعبي الأهلي خلال مواجهة الفيحاء، خرجت قضية قديمة للرجل ذاته على السطح، لتكشف عن "شخصيته"، حيث وُصف به "كثير الكلام".
رغم أن صحيفة "الرياضية" زعمت أن لجنة الحكام قد استمعت بالفعل للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، ولم تجد ما يدين عبدالرحمن السلطان كما ادعى إيفان توني إلا أن المدرب السعودي محمد أبو عراد، استعرض كواليس قضية قديمة متورط بها الحكم ذاته، ولم يتم عقابه عليها..
أبو عراد أوضح أن السلطان كان قد تهجم لفظيًا على أحد اللاعبين في دورات السعود، ورغم وجود تسجيلات صوتية تدينه إلا أنه لم يُعاقب على فعله.
وقال محمد أبو عراد، في تصريحاته لبرنامج "وهج": "أنا شخصيًا حدث لي موقف مع الحكم عبدالرحمن السلطان وقتما كنت أدرب في دورات السعود، حيث كانت معنا تسجيلات له وهو يتهجم على لاعبنا كلاميًا، حصلنا عليها عبر جهاز تسجيل كان موجودًا في قميص هذا اللاعب، وقد وصلت القضية لعمر مهنا؛ رئيس لجنة الحكام حينها، لكن نائبه عبدالرحمن القحطاني قال إنه لا يمكن الاعتداد بالتسجيلات الصوتية".
وأضاف: "عبدالرحمن السلطان دائمًا يتكلم، لا أعلم ما إذا كان قال ما ادعاه توني أم لا، لكن من خلال خبرتي السلطان لا يمسك لسانه، لذا قد يكون توني صادقًا".
المدرب السعودي اختتم: "لن أقول ما قاله السلطان للاعبنا في دورات السعود وقتها، لكنني أملك الأدلة، والقضية معروفة للصحفيين، لكن لم يعاقب وقتها".
عقوبات صارمة في انتظار الأهلي
قد يتم سحب لقب الدوري السعودي من الأهلي أو يُحرم من النخبة الآسيوية!.. تطورات جديدة في شكوى القادسية
كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن كواليس مثيرة، في قضية نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ وذلك على خلفية أحداث قمة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي
ومن ناحيته.. أعلن القانوني أحمد الشيخي، إمكانية تأخُر صدور قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، في قضية نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي، إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
الشيخي أشار في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الخميس، إلى أن مثل هذه القضايا؛ تستغرق من 4 إلى 5 شهور، أمام مركز التحكيم الرياضي.
وأوضح الشيخي أن تصعيد القادسية إلى مركز التحكيم؛ جاء بعد حصوله على "حيثيات" قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في شهر فبراير 2026.
وأضاف القانوني الرياضي: "لذلك.. نحن لا نزال في منتصف الطريق فقط؛ حيث هُناك وقت للمُخاطبات بين الأندية، ودفع الرسوم واختيار المحكمين".
واستكمالًا لتصريحاته.. أكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، أن النادي الأهلي قد يتعرض لخصم نقاط، أو يُسحب منه لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وعن ذلك يقول الشيخي: "إذا أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بعد نهاية الموسم، وتم إدانة الأهلي فيه بشكلٍ رسمي؛ سيتم خصم نقاط منه، وإعادة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين".
دليل على عدم صحة ادعاءات توني
السيناريو الأسود لإيفان توني يتحقق .. مفاجأة كبرى في تسجيلات الحكام بشأن واقعة الأهلي والفيحاء الجدلية
بعد 24 ساعة تقريبًا من الجدل بشأن التصريحات النارية التي أطلقها الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، ها هي صحيفة "الرياضية" تكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما دار بين الحكام.
تصريحات إيفان توني دفعت شركة الأهلي لإصدار بيان رسمي، مساء الأربعاء الماضي، منددة خلاله بالأخطاء التحكيمية، طالبة في الوقت ذاته، الكشف عن التسجيلات الصوتية للحكام، لتفنيد أحداث المباراة، ويبدو أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم استجابت بالفعل..
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن لجنة الحكام استمعت للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، لكن المفاجأة أنها لم تجد ما يدين الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مؤكدة أنه لم يقل للاعبي الراقي: "ركزوا على البطولة الآسيوية".
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".