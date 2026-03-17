أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | عملية جراحية طارئة لنجم الراقي .. وآراء تنتقص من رياض محرز لصالح سالم الدوسري تشعل كلاسيكو الهلال
محاولات مكثفة لإعادة ديميرال
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي قرر تكثيف البرنامج العلاجي والتأهيلي للمدافع التركي ميريح ديميرال، بعد معاناته من تمزق في وتر العضلة الأمامية، أبعده عن المباريات الأخيرة.
ومن المؤكد غياب ديميرال عن كلاسيكو كأس الملك في الغد أمام الهلال، فيما ستكون مشاركته أمام ضمك، المقرر لها الرابع من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، مرهونة بمدى استجابته للعلاج.
أبو الشامات يخضع لعملية جراحية
خضع صالح أبو الشامات؛ لاعب الأهلي، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية، لاستئصال الزائدة، بعد معاناته من التهاب حاد.
عطفًا على ذلك، تأكد غياب أبو الشامات عن كلاسيكو كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والأهلي، المقرر إقامته غدًا الأربعاء.
استفادة القادسية من قرارات الأهلي "الساذجة" .. وعدالة كرة القدم تتحقق مع إيبانيز
قرارات الأهلي الساذجة تمنح "جواهر ثمينة" للقادسية.. ولا تجعلوا الهلال يقضي على وحش السعودية الجديد!
لم يعد نادي القادسية، مجرد رقم عابر في مُعادلة كرة القدم السعودية؛ بل تحوّل إلى "إعصار حقيقي"، يضرب بقوة في مسابقتي دوري روشن للمحترفين ودوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.
وخلف هذا التوهج الذي ظهر عليه "فارس الشرقية"؛ تكمن استراتيجية ذكية في اختيار المواهب الشابة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.
لكن وكما هو حال كل قصة نجاح باهرة، لم تمر ثورة القادسية مرور الكرام؛ إذ بدأت أعين كبار السعودية وخاصة عملاق الرياض الهلال، ترصد بدقة هذا الإبداع.
الهلال وغيره من كبار السعودية، يخططون للانقضاض على عدد من الأسماء اللامعة؛ التي صنعت الفارق مع بنو قادس.
ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض بعض النقاط المهمة في "الإبداع" القدساوي؛ مع ربطها بالأخطاء الساذجة التي وقع فيها عملاق جدة الأهلي، وتحذيرات بشأن خطورة الزعيم الهلالي على هذا المشروع.
انتهاء صمت الـ"1000 يوم": عدالة كرة القدم تتحقق مع روجر إيبانيز.. وشكر خاص إلى ماتياس يايسله
من قلب جدة، حيث تصدح أهازيج "الراقي"؛ انبعث بريق برازيلي، لم يخفت رغم المسافات الكبيرة للغاية.
الحديث هُنا عن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ الذي ظن الكثيرون أن مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل الأول، انتهت تمامًا.
إلا أن إيبانيز خالف هذه التوقعات؛ وها هو بالعمل والعزيمة اللذين ظهر عليهما طوال السنوات الماضية، يعود إلى المنتخب البرازيلي من جديد.
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قام باستدعاء إيبانيز إلى معسكر مارس الجاري؛ ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وبالتالي.. عاد مدافع الأهلي إلى المنتخب البرازيلي، بعد غياب "1000 يوم" تقريبًا؛ وهو ما يجعلنا نقف عند مجموعة من الحقائق المهمة.
المحللون يشعلون نصف نهائي كأس الملك!
"سالم أفضل من محرز والأهلي صنع يايسله والهلال لن يحقق الثلاثية"
اشتعلت الأجواء الرياضية في الشارع السعودي قبيل انطلاق مواجهات الحسم في نصف نهائي أغلى الكؤوس حيث شهد برنامج أكشن مع وليد نقاشات ساخنة وتصريحات مثيرة للجدل أطلقها ضيوف الحلقة حول مستقبل المنافسة والمقارنات الفنية المعقدة بين أبرز نجوم دوري روشن للمحترفين.
وتنوعت الآراء بين التشكيك في قدرة الهلال على حصد الثلاثية التاريخية وبين الدفاع عن مدرب النادي الأهلي وصولاً إلى المقارنة الفنية المعقدة بين النجمين رياض محرز وسالم الدوسري مما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة
يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.
الأهلي يبحث عن الفوز على الهلال رغم تعادله معه في مباراتين الموسم الحالي في دوري روشن السعودي وذلك لأجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الغائب منذ 2016، لكن تظل قلعة الكؤوس الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 13 مرة.
أما الهلال، فبعد منافسته القوي على الدوري يطمح في حصد الكأس والاقتراب أكثر من الأهلي، إذ يمتلك الزعيم 11 بطولة آخرها كان الموسم قبل الماضي.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ستذاع مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 على شاشتها.