Goal.com
مباشرالتذاكر
Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | موقف روجر إيبانيز من تجديد عقده.. ومنافسة النصر على صفقة محلية مهمة

الأهلي
روجير إيبانيز
رياض محرز
ميريح ديميرال
النصر
الفتح
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 29 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسعة والعشرين من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موقف روجر إيبانيز من تجديد عقده مع الأهلي

    دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

    ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الجمعة، عرضت الإدارة الأهلاوية على إيبانيز، تجديد عقده مع الفريق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 يونيو 2029.

    وكشفت الصحيفة عن أن المدافع البرازيلي، أعطى موافقته إلى إدارة الأهلي، لتجديد عقده مع الفريق؛ حيث من المقرر أن يكون ذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيل، في بطولة كأس العالم 2026.

    • إعلان

  • رياض محرز يختار الأقوى و"الأكثر إزعاجًا" في الأهلي

    اختار النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، أصعب لاعب يُمكن مواجهته في عملاق جدة؛ إلى جانب الأكثر إزعاجًا من بين جميع زملائه.

    وعن الأصعب.. اختار محرز في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للأهلي بمنصة "إكس"، كل من التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز، ثنائي خط دفاع الفريق الأول؛ مؤكدًا أنهما أقوياء للغاية.

    أما بخصوص الأكثر إزعاجًا؛ فشدد النجم الجزائري على أنه ديميرال، حيث أنه كثير الكلام ولا يتوقف طوال اليوم.


  • الأهلي ينافس النصر على نجم نادي الفتح

    أعلن الصحفي الرياضي صالح عمر الأحمد، تنافس ناديا الأهلي والنصر على أحد نجوم فريق الفتح الأول لكرة القدم؛ للتعاقد معه بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    هذا اللاعب حسب ما ذكره الأحمد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ هو نايف مسعود، متوسط ميدان نادي الفتح.

    وشدد الأحمد على أن إدارة النموذجي، لم تحدد حتى هذه اللحظة، القيمة المالية المطلوبة للتخلي عن مسعود؛ وسط تزايد الاهتمام به، عقب ظهوره بمستوى رائع في موسم 2025-2026.



  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".