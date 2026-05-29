أخبار الأهلي اليوم | موقف روجر إيبانيز من تجديد عقده.. ومنافسة النصر على صفقة محلية مهمة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الجمعة، عرضت الإدارة الأهلاوية على إيبانيز، تجديد عقده مع الفريق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 يونيو 2029.

وكشفت الصحيفة عن أن المدافع البرازيلي، أعطى موافقته إلى إدارة الأهلي، لتجديد عقده مع الفريق؛ حيث من المقرر أن يكون ذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيل، في بطولة كأس العالم 2026.