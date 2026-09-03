أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | اللاعبون ينجحون في طرد روي بيدرو رسميًا من النادي .. وجدل في مؤتمر بوسيتش
رحيل روي بيدرو رسميًا
لاعبو الأهلي يطردون روي بيدرو رسميًا
بحسب ما نقل الصحفي الأهلاوي وليد سعيد، قررت شركة الأهلي رسميًا إلغاء عقد البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، بعد حالة الغضب العامة منه سواء من جماهير أو لاعبين.
وأشار الناقد الرياضي فيصل زيد إلى أن لاعبي الأهلي قاموا بطرد البرتغالي من غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام الخلود في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
وكان الصحفي خالد الزهراني قد أكد قبل ساعات أن عدد كبير من لاعبي الأهلي قد أعربوا عن غضبهم من تصرفات بيدرو في الفريق وتدخله فيما لا يعنيه.
ويبدو أن تكاتف اللاعبين مع مطلب الجماهير قد أتى بثماره واستجابت شركة النادي للاستغناء عن روي بيدرو.
"يتدخل فيما لا يخصه ويخلق أجواء سلبية بالفريق" .. لاعبو الأهلي ينضمون للجماهير ويستاءون من روي بيدرو
انضم عدد من لاعبي الأهلي لأصوات الجماهير المعارضة لوجود البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، حيث اتهموه بخلق أجواء سلبية في الفريق، لم يعهدوا وجودها على مدار ثلاث سنوات مضت.
مؤتمر بوسيتش لمواجهة الرياض .. ورسالة لديميرال
قلل من فوز الهلال ودخل في "نقاش مثير" مع صحفي!.. مدرب الأهلي يشعل الجدل قبل مواجهة الرياض
أثار "الكرواتي - الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، جدلًا كبيرًا للغاية؛ وذلك في "المؤتمر الصحفي" الذي يسبق مواجهة نادي الرياض، مساء غدٍ الجمعة.
الأهلي يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الجمعة؛ وذلك في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
رسالة لعلها تصل إلى ميريح ديميرال .. من جدد عقدك ورّط الأهلي بك فهل من وقفة صادقة مع النفس؟
في البداية - عزيزي القارئ - علينا أن نتفق جميعًا أن أمثاله من اللاعبين بمثابة "العملة النادرة" في الأهلي على مدار السنوات الأخيرة .. هو ذاك اللاعب الذي يدافع عن حقوق الفريق داخل المستطيل الأخضر وحتى خارجه باشتباكه مع مشجعي الفرق الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يحاولون التقليل من الراقي.
المدافع التركي ميريح ديميرال؛ هذا ما يُقال عنه "جرينتا"، لدرجة أن تلك الميزة في شخصيته التي يفتقدها الأهلي عبر تاريخه، جعلته فوق الانتقاد بالنسبة لقطاع من الجماهير، حتى في فترات تراجع مستواه .. مُحق الجمهور في الدفاع عن نجمه، خاصةً وأنه صاحب دور كبير في إنجاز تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين.
لكن كما تقول المقولة الشهيرة "ما زاد عن حده انقلب ضده"، وما فعله خلال كلاسيكو الهلال بالأمس، يفتح الباب أمام الحديث عن الوجه الآخر لميريح ديميرال في قلعة الكؤوس، فالصورة الوردية تتنحى جانبًا عندما تسوء الأوضاع.
أخبار الانتقالات
بعد بوابري وإلينيخنا: موناكو يصدّر موهبته إلى الأهلي .. رفض جماهيري والبديل لن يعجب الاتحاد!
يبدو أن نادي موناكو، أصبح يحقق مكاسب متعددة من رحيل مواهبه إلى دوري روشن السعودي، بعدما أصبح متوسط الميدان الفرنسي بابي كابرال، آخر الأسماء المرشحة لارتداء قميص الأهلي في الفترة الصيفية.
صاحب الـ19 عامًا، ارتبط اسمه بانتقال "محتمل" إلى الأهلي، إلا أن الصفقة التي لم تتم بعد، باتت مصدر جدل كبير بين جماهير الراقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل "التنديد" بعدم إيجاد بديل يملك خبرة الإيفواري فرانك كيسييه، الذي تقرر رحيله، ليعود إلى أتالانتا الإيطالي.
أين تشاهد الأهلي؟
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.
الأهلي يحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني عشر ويسعى للتقدم أكثر.
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة
يستعد الأهلي السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.
الأهلي هو حامل لقب آخر نسختين في دوري أبطال آسيا للنخبة، والفريق الوحيد الذي حقق البطولة بنظامها الجديد.
ويبحث عن تحقيق رقم قياسي بالفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنّ شكل الفريق بعد رحيل ماتياس يايسله مقلق في بداية الموسم الحالي.
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