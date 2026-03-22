أخبار الأهلي اليوم | اتفاقية تفتح باب ديميرال نحو تركيا رغم الإصابة .. ونجم الراقي يبدأ التخطيط للرحيل في الصيف
ديميرال يغادر جدة بعد اتفاقية أهلاوية
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي سمح لمدافعه التركي ميريح ديميرال بالانضمام إلى معسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي لمارس الجاري، رغم الإصابة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة أتت بعد اتفاق بين مبارك المطوع؛ رئيس الجهاز الطبي للأهلي، ونظيره في المنتخب التركي، على أن يكمل ديميرال برنامجه العلاجي والتأهيلي رفقة منتخب بلاده.
ديميرال يعاني من تمزق في وتر العضلة الأمامية، أبعده عن مباريات الأهلي الأخيرة، ولا يزال غير جاهزًا للمشاركة في مباراة تركيا المقبلة أمام رومانيا، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.
يايسله يرفض طلب العلا
يرفض الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري، والتي تمتد لـ15 يومًا تقريبًا.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن نادي العلا طلب خوض مباراة ودية أمام كتيبة يايسله، لكن الأهلي اعتذر رافضًا العرض، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين مع منتخباتهم.
الأهلي يلجأ لفريق تحت 21 عامًا قبل مواجهة ضمك
يستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربعاء المقبل، في ظل حصولهم على راحة سلبية لمدة ستة أيام، بالتزامن مع التوقف الدولي.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن المدرب الألماني ماتياس يايسله سيقوم بتصعيد عدد من لاعبي فريق تحت 21 عامًا للتدرب مع الفريق الأول عند عودة التدريبات، لتعويض غياب الدوليين.
ويغيب عن الأهلي في التوقف الدولي الحالي السباعي المحلي زكريا هوساوي، ريان حامد، علي مجرشي، زياد الجهني، فراس البريكان، عبد الرحمن الصانبي، محمد سليمان، بجانب الثلاثي الأجنبي الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسييه.
فرانك كيسييه يبدأ التخطيط للرحيل
أكد الصحفي ماتيو موريتو أن الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، بدأ التخطيط للرحيل عن قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري بالتزامن مع نهاية عقده.
وأشار موريتو إلى أن كيسييه يريد العودة للدوري الإيطالي تحديدًا، نظرًا لتجربته السابقة هنا، لذا قام وكيله بعدد من الاتصالات خلال الأسابيع الماضية مع عدة أندية، على رأسها يوفنتوس.
ويشترط كيسييه الحصول على مقابل مادي لا يقل عن خمسة ملايين يورو كراتب سنوي، للانضمام لأحد الأندية الإيطالية المهتمة بخدماته.