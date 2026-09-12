أخبار الأهلي اليوم | رسالة هامة من بوسيتش و"منشور ترينكاو" يثير الجدل حول برونو فيرنانديش

فيديو | "الآن سأبتعد وأصاب بالإنفلونزا لمدة سنة" .. وليد الفراج يرد على التشكيك في ركلة جزاء الأهلي ضد الحزم

سخر الإعلامي هاني الداود، من احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في بطولة دوري روشن السعودي.

الركلة التي حصل عليها المهاجم الإنجليزي إيفان توني، تسببت في حالة من الجدل حول صحتها، وكانت جزاءًا من النقاش في برنامج "روتانا سبورت مع وليد".

الناقد السعودي قال في تصريحاته:"لو تم احتساب ركلة الجزاء هذه للنصر، هل تتخيل أن يخرج جواو فيليكس أو غيره من أجل التغريد والاعتراض؟".

ورد عليه وليد الفراج مازحًا:"ستخلق لنا المشاكل، هاني الداود هذه المرة جاءتني إنفلونزا لمدة أسبوع، الآن سأصاب بها لسنة كاملة".