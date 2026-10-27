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أخبار الأهلي اليوم | تصرفات إيفان توني تورط الراقي قبل قمة الشباب .. ومارينو بوسيتش يعترف بعدم رضاه
بسبب تصرفاته الطائشة .. إيفان توني يقترب من الغياب عن قمة الشباب
بحسب الصحفي الرياضي فيصل زيد، فإن المهاجم الإنجليزي إيفان توني لن يشارك في قمة الأهلي أمام الشباب، المقرر إقامتها في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على إثر ارتباطه بجلسة محاكمة في إنجلترا.
الإنجليزي متهم بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في بلاده، في ديسمبر الماضي، في قضية منظورة أمام محكمة ساوثوارك التاج الإنجليزية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع لأقوال توني في 29 من أكتوبر الجاري أي قبل ساعات من مواجهة الأهلي والشباب.
راحة 24 ساعة
منح مارينو بوسيتش؛ المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز بالأمس أمام الغرافة القطري في النخبة الآسيوية.
ومن المقرر أن يعود الراقي لتدريباته غدًا الأربعاء، استعدادًا لقمة الشباب، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27، والمقرر لها يوم الـ30 من أكتوبر الجاري.
أحداث مواجهة الغرافة
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الغيابات التي سيدخل بها الأهلي السعودي مواجهة الغرافة القطري لفتت الأنظار بشكل كبير، ليس لكون الغائبين من الكتيبة الأساسية فقط بل حتى لعددهم، حيث يغيب سبعة نجوم دفعة واحدة!
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"العلامة الكاملة.. 5 من 5"؛ هكذا هو شعار عملاق جدة الأهلي، منذ العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة.
نعم.. الأهلي بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش، واصل سلسلة انتصاراته المحلية والقارية؛ وذلك من بوابة نادي الغرافة القطري، مساء يوم الإثنين.
مؤتمر بوسيتش بعد الفوز أمام الغرافة
تحدث مارينو بوسيتش؛ المدير الفني للأهلي، عقب الفوز أمام الغرافة (2-1)، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا انزعاجه من استقبال الفريق للأهداف وفشله في الخروج بشباك نظيفة.
وقال بوسيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحسنا على المستوى الدفاعي، لكننا نطمح للخروج بشباك نظيفة، فاستقبال الأهداف يزعجني، وعلينا أن نحسن هذا الجانب مستقبلًا".
وأضاف: "خلال فترة التوقف، راجعنا العديد من الجوانب، وعلى الرغم من ضغط المباريات إلا أننا تمكنا من الوصول لمستويات جيدة، ومع ذلك، أنا لست راضيًا حتى الآن على الرغم من الفوز في خمس مباريات، وأكرر أن ضغط المباريات يستنزف قدرًا كبيرًا من مجهود اللاعبين".
جدل هدف إيفان توني .. وعرض إنجليزي يهدد مسيرته مع الأهلي
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يبدو أن الملاعب السعودية مقبلة على أزمة كبيرة جديدة؛ وذلك بسبب النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي.
توني يعيش أفضل أيامه مع الأهلي؛ الذي انضم إليه رسميًا في صيف عام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي.
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على عملاق جدة الأهلي أن يحذر؛ هكذا جاءت رسالة برنامج "دورينا غير"، في الساعات القليلة الماضية.
ووفقًا للإعلامي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير؛ هناك أحاديث قوية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
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