أخبار الأهلي اليوم | تطورات مهمة عن إدوارد ميندي وجالينو.. حسم مصير مارينو بوسيتش ومحاولات إدارية مع إيفان توني

تعمل إدارة عملاق جدة الأهلي على ضمان عودة النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في أسرع وقتٍ ممكن إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد حضوره جلسته محاكمته في لندن، يوم الخميس.

توني البالغ من العمر 30 سنة، يواجه تهمة الاعتداء وإحداث إصابات بدنية فعلية؛ على خلفية لكمه أحد الأشخاص داخل ملهى ليلي في بريطانيا، بتاريخ 6 ديسمبر الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ترغب الإدارة الأهلاوية في إعادة توني سريعًا؛ للمشاركة في مواجهة نادي الشباب مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

العتيبي أضاف: "سوف يتحدد وجود المهاجم الإنجليزي ضد الشباب من عدمه، يوم الخميس.. وفي حال تأكد غيابه؛ سوف ينضم لبعثة الفريق بقطر، لمواجهة السد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (النخبة)".