أخبار الأهلي اليوم | رئيس الخلود يطلب الدعم ضد الهلال وحقيقة تفاوض الزعيم مع لاعب وسط الراقي!

رغم أنه لم يكن الوحيد الذي دخل في صدام مع جماهير النصر، ولكن قصته ربما تستحق الوقوف عندها، خاصة بعدما حدث في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ذلك هو المدافع ميريح ديميرال.

مدافع الأهلي، الذي بات مهددًا بعقوبة انضباطية، بسبب شكوى نصراوية، أثار الكثير من الجدل، حيث بدا وكأنه يتعامل مع النصر باعتباره "مواجهة شخصية"، أكثر من كونها منافسة تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

وكان ميريح ديميرال، قد صرّح مسبقًا، بأن علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، لا تزال موصولة، منذ أن كانا زميلين في يوفنتوس، حيث قضى التركي موسمين مع السيدة العجوز، قبل إعارته إلى أتالانتا ثم بيع عقده نهائيًا.

ديميرال صرح بأن كريستيانو مميز، وقدم له بعض النصائح مسبقًا، وعندما أراد الرحيل بسبب المنافسة مع كيليني وبونوتشي ودي ليخت، تحدث الدون معه وشرح له أن عليه التدرب مع الكبار ليتطور، وأضاف أنه يعتبر رونالدو صديقًا وقدوة له.

ولكن، يبدو أن صداقة رونالدو، لن تمنعه من أن يصبح خصمًا لدودًا للجماهير النصراوية، وقد تؤثر خلافاته الأخيرة على علاقته بـ"الدون"، والذي صرح بأنه مستاء من سلوكيات البعض ومنشوراتهم عبر فيسبوك وإنستجرام، وسيتحدث عن هذه الأمور مع نهاية الموسم.

تقرير كامل عن مواقف ديميرال وسر علاقة والدته بالقصة