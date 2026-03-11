أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي يعود أمام القادسية .. ومحامي "متطوع" يعرض خدماته على إيفان توني
أخبار الانتقالات
وكالة فينيسيوس جونيور تكشف.. حقيقة عرض الأهلي وموقف نجم ريال مدريد من الانتقال للسعودية
كشفت وكالة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، عن حقيقة عرض النادي الأهلي السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.
اسم فينيسيوس يرتبط بالملاعب السعودية، منذ صيف عام 2024؛ حيث قيل في البداية إن عملاق الرياض الهلال يرغب في ضمه، قبل أن تصبح أخباره مُلازمة للفريق الأهلاوي.
فيديو | "نجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"
كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن بشرى لجماهير الكرة السعودية بشأن صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي 2026.
- Getty Images Sport
نجم الأهلي يعود أمام القادسية
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، سيعتمد على زياد الجهني في مركز المحور بجوار الإيفواري فرانك كيسييه، خلال مواجهة القادسية المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وكان الجهني قد اشتكى من بعض الآلام خلال الأيام الماضية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية سلامته من أي تمزق عضلي.
تقرير الحكم في واقعة إيفان توني .. والجديد يكشفه وليد الفراج
"فعلها رونالدو ونجم النصر ولم يحدث شيء، ولماذا أمام الـ 5% الخاصة بالاتحاد؟!".. احتفال توني يواصل إشعار الجدل رغم البراءة!
تواصلت الأصداء الواسعة حول فوز النادي الأهلي على شقيقه نادي الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين، حيث تصدرت واقعة احتفالية المهاجم الإنجليزي إيفان توني المشهد الرياضي بشكل لافت.
ورغم أن الفريق الأهلاوي قفز إلى وصافة الترتيب برصيد 62 نقطة، إلا أن النقاشات الفنية والقانونية انصبت حول مدى قانونية التصرف الذي قام به توني أمام مدرجات الفريق المنافس، وما إذا كان يستوجب تدخلًا حازمًا من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.
فيديو | "حُسمت القصة" .. وليد الفراج يعلن مصير إيفان توني النهائي من التعرض لعقوبة قبل مواجهة القادسية
قام الإعلامي وليد الفراج، بإعلان الموقف النهائي من إمكانية تعرض إيفان توني لعقوبة صارمة، بعد احتفاله الأخير في مواجهة الأهلي والاتحاد.
تقرير الحكم يقول القول الفصل .. هل يعاقب إيفان توني بعد احتفاله المثير للجدل بديربي الأهلي والاتحاد؟
انقسمت الآراء على مدار اليومين الماضيين بشأن مدى إمكانية معاقبة المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ محترف الأهلي، بعد احتفاله المثير للجدل خلال ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، لكن أتى القول الفصل من قِبل تقرير حكم المباراة.
محامي "متطوع" يعرض خدماته على إيفان توني
عرض المحامي الشريف ماجد بن فتن خدماته مجانًا على الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، للتصدي للحملة المقامة ضده بعد احتفاليته المثيرة للجدل في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
وكتب المحامي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فيما يخص ما يتعرض له لاعب الأهلي إيفان توني خلال هذه الفترة من إساءات وتجاوزات عبر بعض منصات التواصل، أعلن بصفتي محامياً عن مبادرة قانونية تطوعية للترافع مجاناً واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تجاوزه، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "تبقى هذه المبادرة مشروطة برغبة وموافقة إدارة النادي الأهلي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
توقعات بتفوق الأهلي على النصر في صراع الدوري
خبر سيئ لرونالدو.. "طريق النصر للدوري هو الأصعب على الإطلاق وحظوظ الهلال والأهلي أكبر"!
بدأ العد التنازلي المثير لحسم لقب دوري روشن للمحترفين مع بقاء تسع جولات فقط على خط النهاية، حيث تترقب الجماهير الرياضية معرفة هوية البطل في ظل منافسة شرسة تجمع كبار القوم.
وشهد برنامج أكشن مع وليد نقاشًا فنيًّا تناول خارطة الطريق المتبقية للأندية المتنافسة على الصدارة وهي النصر والأهلي والهلال، وسط تباين واضح في مستويات الصعوبة وتحديات الغيابات التي قد تعصف بطموحات المنافسين في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.
وأشار مقدم البرنامج إلى أن الأندية دخلت في صراع محتدم يتطلب تركيزًا عاليًا، خاصة مع بقاء تسع جولات فقط ستحدد مصير الموسم الكروي المشتعل.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".