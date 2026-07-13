أخبار الأهلي اليوم | الراقي ينافس الاتحاد على زميل ترينكاو .. وماتياس يايسله يتواصل بنفسه مع نجم مارسيليا

أكدت صحيفة "أو جوجو" البرتغالي أنه الأهلي يرغب في التعاقد مع بيدرو جونسالفيش؛ جناح أيسر سبورتنج لشبونة، خلال الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي لم يرسل بعد عرضًا رسميًا للاعب، في انتظار حسم صفقة زميله فرانسيسكو ترينكاو.

في الإطار نفسه، يبدو أن الصراع سيكون قويًا على اللاعب، إذ أكد الصحفي الاتحادي محمد البكيري أن الاتحاد يرغب هو الآخر في ضم صاحب الـ28 عامًا، بينما لا يزال يتفاوض على الماديات.

جونسالفيش يرغب في تقاضي 30 مليون يورو، بينما يريد الاتحاد تقليص المبلغ إلى 25 مليون يورو على أربعة مواسم.

وشدد البكيري على أن فهد سندي؛ رئيس الاتحاد، مهتم بحسم الصفقة بنفسه، إذ يتوقع أن يتم التوصل لحل وسط مع وكيل أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة.







