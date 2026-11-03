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أخبار الانتقالات | نجم آرسنال في دائرة اهتمامات ريال مدريد.. وعروض بالدي تتكرر!
ريكاردو كالافيوري يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد
كشفت منصة تيم توك أن الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال بات هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد الساعي لتدعيم خط دفاعه الصيف المقبل.
ويحظى الدولي الإيطالي بتقدير كبير من المدرب جوزيه مورينيو نظرًا لقدرته العالية على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، رغم رفض إدارة الجانرز التام فكرة التخلي عن خدماته عقب تألقه ومساهمته الفعالة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد يراقب أربعة نجوم في قمة دورتموند وبايرن
أفادت منصة تيم توك بإرسال نادي مانشستر يونايتد كشافته لمتابعة أربعة لاعبين في صفوف بوروسيا دورتموند خلال مواجهة بايرن ميونخ التي أقيمت يوم الأحد، واضعًا الظهير الأيسر السويدي دانييل سفينسون كخيار مستقبلي لتعويض لوك شاو في الصيف المقبل.
وراقب مسؤولو الشياطين الحمر كذلك الثنائي جوب بيلينجهام وفيليكس نميشا بجانب المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، مع ترجيح صعوبة إتمام صفقات الثلاثي الأخير خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير.
تشيلسي يتحرك لتأمين إستيفاو ويجهز عقدًا جديدًا
أكدت صحيفة آس الإسبانية بدء إدارة تشيلسي مفاوضات رسمية لتجديد وتعديل عقد النجم البرازيلي الشاب إستيفاو، لقطع الطريق أمام تكهنات خروجه على سبيل الإعارة في يناير المقبل بسبب قلة دقائق مشاركته تحت قيادة تشابي ألونسو.
وتسعى إدارة البلوز لرفع راتب اللاعب وإظهار تمسكها الكامل به كعنصر أساسي في خطط النادي المستقبلية، على الرغم من أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2033.
آرسنال يستهدف يلدز وكروبي لتدعيم خط الهجوم في يناير
كشفت صحيفة ديلي ميرور عن وضع الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال تدعيم خط الهجوم كأولوية قصوى في يناير لمواصلة المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، عبر مراقبة التركي كينان يلدز جناح يوفنتوس القادر على شغل الجبهة اليسرى.
وفي الوقت ذاته، يسعى الجانرز لتسريع المفاوضات مع المهاجم الفرنسي الصاعد إيلي جونيور كروبي لاعب بورنموث في ظل منافسة متوقعة مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، رغم تمسك ناديه بعدم التفريط فيه منتصف الموسم.
رغبة أوروبية لضم بالدي
أفاد فابرزيو رومانو باشتعال الصراع بين أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وميلان للتعاقد مع الإسباني أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر لبرشلونة، وسط ترجيحات برحيله عن القلعة الكتالونية في يناير المقبل.
موناكو يفتح الباب لرحيل كامارا
أكدت منصة فوتبول إنسايدر استعداد نادي موناكو الفرنسي للموافقة على بيع لاعب وسطه السنغالي لامين كامارا المطلوب في ليفربول خلال الميركاتو الشتوي، بعد تعثر خطوة انتقاله السابقة إلى تشيلسي.
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