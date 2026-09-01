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أخبار الانتقالات.. محدث | برشلونة مستمر في البيع حتى آخر لحظات السوق.. ومانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة!
أرتيتا يتوقع نشاط آرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات
أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال أن ناديه سيعمل على تعزيز صفوفه هجوميًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية مساء الثلاثاء، وسط ارتباط اسم الفريق بضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.
وأوضح أرتيتا عقب الفوز على أستون فيلا بهدف نظيف أن المنافسة على أربع بطولات تتطلب قائمة مدججة بالخيارات والعمق الكافي.
توتنهام يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم توسين ومودريك
توصل نادي توتنهام إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي للتعاقد مع المدافع توسين أدارابيويو بشكل دائم وضم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة، بانتظار حسم البنود الشخصية مع الثنائي.
وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب الحارس روبرت سانشيز من مغادرة البلوز والانتقال إلى صفوف كومو الإيطالي.
خيارات متعددة أمام كاسادو وكورتيس يقترب من أنتويرب
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مارك كاسادو بات قريبًا من مغادرة برشلونة في ظل اهتمام باير ليفركوزن وبشكتاش وإيفرتون، مقابل صعوبة انتقاله لريال بيتيس بسبب المطالب المالية المقدرة بـ 30 مليون يورو.
وفي سياق متصل، يتواجد ألفارو كورتيس في بلجيكا لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى رويال أنتويرب مقابل نحو 4 ملايين يورو لصالح النادي الكتالوني.
يوفنتوس يتوصل لاتفاق لاستعارة فولتيمادي من نيوكاسل
أفادت شبكة سكاي سبورتس عبر كيث داوني وجيانلوكا دي مارزيو بتوصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق رسمي مع نيوكاسل يونايتد لاستعارة المهاجم الألماني نيك فولتيمادي لمدة موسم واحد دون خيار أو إلزامية شراء.
ومن المنتظر أن يسافر المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا إلى إيطاليا غدًا للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات الانتقال.
مايوركا يحسم صفقة جيلي فيرنانديز من برشلونة
أكدت صحيفة سبورت اقتراب نادي مايوركا من حسم التعاقد نهائيًا مع الشاب جيلي فيرنانديز قادمًا من برشلونة مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين يورو بعد تفوقه على جيرونا في السباق. وسيتضمن الاتفاق احتفاظ البارسا بنسبة 50% من الحقوق الاقتصادية مع خيار إعادة الشراء بدءًا من العام الثاني، على أن يوقع اللاعب عقدًا يمتد حتى 2030 أو 2031.
مانشستر سيتي يتفق مع إيفرتون لضم إليمان ندياي
أتم نادي مانشستر سيتي اتفاقه الرسمي مع إيفرتون للتعاقد مع المهاجم السنغالي إليمان ندياي في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليون جنيه إسترليني مقسمة بين 60 مليونًا كمبلغ ثابت و5 ملايين كمتغيرات بحسب سكاي سبورتس.
وحصل اللاعب على الإذن الرسمي للسفر وإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه لكتيبة السيتيزنز.
أرتيتا يترقب حسم صفقة ألفاريز وسط تحركات بديلة في أتلتيكو مدريد
يواصل نادي آرسنال مساعيه المكثفة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية قد تصل قيمتها إلى 128 مليون جنيه إسترليني قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.
وتزايدت آمال الجانرز في حسم الصفقة عقب توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق لضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد من يوفنتوس على سبيل الإعارة كبديل محتمل، في انتظار موافقة ألفاريز النهائية على الانتقال إلى لندن بحسب ما نقلت ديلي ميرور.
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