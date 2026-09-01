أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال أن ناديه سيعمل على تعزيز صفوفه هجوميًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية مساء الثلاثاء، وسط ارتباط اسم الفريق بضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وأوضح أرتيتا عقب الفوز على أستون فيلا بهدف نظيف أن المنافسة على أربع بطولات تتطلب قائمة مدججة بالخيارات والعمق الكافي.



