أخبار الانتقالات | ليفربول يستقر على بديل ماك أليستر.. وبرشلونة يحدد سعر نجمه!

كشفت تقارير إعلامية من "كوت أوفسايد" أن نادي فولهام الإنجليزي يدرس إمكانية التعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني داني كارباخال البالغ من العمر 34 عامًا في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه عقب البداية المتعثرة في الدوري الإنجليزي.

ويعول النادي اللندني على وجود المدرب ألفارو أربيلوا لإقناع قائد ريال مدريد السابق بخوض تجربة جديدة في البريميرليج مستفيدًا من علاقتهما الوطيدة السابقة في العاصمة الإسبانية.



