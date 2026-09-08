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أخبار الانتقالات | ليفربول يستقر على بديل ماك أليستر.. وبرشلونة يحدد سعر نجمه!
ليفربول يتفوق على بوروسيا دورتموند ويحسم صفقة الموهبة صامويل مارتينيز
نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التفوق على بوروسيا دورتموند الألماني والظفر بخدمات صانع الألعاب الكولومبي الشاب صامويل مارتينيز البالغ من العمر 17 عاما.
وكشفت ديلي ميل أن مارتينيز، الذي تألق في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عامًا وقاد منتخب بلاده للتتويج بها، كان حائرًا بين الانتقال إلى ألمانيا أو خوض التجربة في إنجلترا، قبل أن يختار الانضمام رسميًا لصفوف الريدز بمجرد بلوغه سن الثامنة عشرة.
فولهام يدرس التحرك لضم داني كارباخال بصفقة مجانية
كشفت تقارير إعلامية من "كوت أوفسايد" أن نادي فولهام الإنجليزي يدرس إمكانية التعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني داني كارباخال البالغ من العمر 34 عامًا في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه عقب البداية المتعثرة في الدوري الإنجليزي.
ويعول النادي اللندني على وجود المدرب ألفارو أربيلوا لإقناع قائد ريال مدريد السابق بخوض تجربة جديدة في البريميرليج مستفيدًا من علاقتهما الوطيدة السابقة في العاصمة الإسبانية.
اهتمام إنجليزي ثلاثي بضم إريك جارسيا وبرشلونة يحدد سعره
كشفت تقارير صحفية نقلها موقع كوت أوفسايد عن دخول أندية توتنهام ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا في سباق للتعاقد مع الإسباني إريك جارسيا مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وحددت إدارة النادي الكتالوني مبلغ 55 مليون يورو كقيمة مبدئية للتخلي عن خدمات مدافع مانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 25 عامًا.
ويرتبط جارسيا بعقد طويل الأمد مع البلوجرانا يمتد حتى صيف 2031، بعدما بات ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك في مركز الظهير الأيمن منذ انطلاق الموسم.
آرسنال يخطط لضم ألفاريز وكروبي في انتقالات يناير
كشفت صحيفة لوندون ستاندرد أن نادي آرسنال يجهز خططه للتحرك في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير لضم هدفيه الرئيسيين الأرجنتيني حوليان ألفاريز والفرنسي الشاب إيلي جونيور كروبي.
ويأتي هذا التوجه عقب إغلاق الميركاتو الصيفي دون حسم أهدافه الهجومية الكبرى، حيث تتطلع إدارة الجانرز لتقديم عروض جديدة لإقناع نادييهما بحسم الصفقتين.
ليفربول يستهدف وارتون تحسبًا لرحيل ماك أليستر إلى سيتي
أفادت تقارير صحفية لوندو ستاندرد بأن نادي ليفربول وضع الإنجليزي الشاب آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس على رأس أولوياته الصيف المقبل كبديل محتمل للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المطلوب في مانشستر سيتي.
ويدرس الريدز إمكانية السماح برحيل ماك أليستر في حال وصول عرض مالي مناسب، وسط توقعات بمنافسة شرسة مع تشيلسي للظفر بخدمات وارتون البالغ من العمر 22 عامًا.
تشيلسي يبحث عن بديل لإنزو ويوجه أنظاره نحو باريوس
كشفت صحيفة لوندون ستاندرد أن نادي تشيلسي يدرس التعاقد مع الإسباني بابلو باريوس لاعب وسط أتلتيكو مدريد والمقدرة قيمته بنحو 100 مليون يورو لتعويض رحيل إنزو فيرنانديز.
وجاء هذا التحرك بعد تعثر مفاوضات ضم لامين كامارا في اللحظات الأخيرة من الميركاتو إثر تراجع موناكو عن إتمام الاتفاق.
مانشستر يونايتد يعلن رحيل أويري رسميًا إلى سيدني
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقال مدافعه الشاب جيمس أويري بشكل نهائي إلى صفوف نادي سيدني إف سي الأسترالي عقب إغلاق فترة الانتقالات الأوروبية.
وجاء رحيل اللاعب بعد انتهاء مساعي يونايتد الصيفية، في وقت تخطط فيه إدارة النادي لتجديد محاولاتها في يناير لضم لويس هول لتدعيم الجبهة اليسرى.
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