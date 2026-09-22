أخبار الانتقالات | ليفربول لحسم صفقة لاعب برشلونة.. وصيغة جديدة لمستقبل خوليان ألفاريز وثنائي روشن يقاتل على جيوكيريس!

أكد لويس هول مدافع نيوكاسل يونايتد أن اهتمام مانشستر يونايتد ومحاولاته لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لم تؤثر على تركيزه، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تطور مستواه الفني.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتمديد عقده مع ناديه حتى عام 2031 دون شروط جزائية، مؤكدـًا ثقته الكاملة في المشروع المستقبلي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله.



