أخبار الانتقالات | ليفربول وريال مدريد يدخلان سباق لياو وتحرك من بايرن مع نوير

توصل إنتر لاتفاق مع طارق محرموفيتش، مدافع ساسوولو، مع وجود مفاوضات مكثفة مع ناديه لحسم الصفقة باكرًا بحسب "لاجازيتا".

وتقدر قيمة البوسني الشاب في حدود 25 مليون يورو، مع العلم أن يوفنتوس يملك تقريبًا خمسين بالمائة من أي قيمة انتقال بحسب الاتفاق وقت بيعه إلى ساسوولو.