أخبار الانتقالات | ليفربول وريال مدريد يدخلان سباق لياو وتحرك من بايرن مع نوير
بايرن يعرض التمديد على نوير
كشف "فابريزيو رومانو" عن آخر المستجدات بخصوص مستقبل مانوير نوير وإمكانية استمراره مع بايرن ميونخ وعدم اعتزاله بحلول نهاية الموسم.
وذكر الصحفي الإيطالي أن بايرن يعرض عقدًا حتى يونيو 2027 على قائده المخضرم، مع العلم أن العقد الحالي ينتهي يونيو المقبل، وأن الأمر متوقف على الحارس لاتخاذ قراره النهائي في الأيام القادمة.
ترزيتش الأقرب لقيادة بيلباو
أكد "فابريزيو رومانو" التقارير بخصوص توصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق إدين ترزيتش لاتفاق مع أتلتيك بيلباو لتدريب الفريق.
وبحسب التقارير، سيحل الألماني محل إرنستو فالفيردي بداية من الصيف المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود، ولكن يوجد اتفاق شفهي بين الأطراف المعنية.
إنتر يقترب من محرموفيتش
توصل إنتر لاتفاق مع طارق محرموفيتش، مدافع ساسوولو، مع وجود مفاوضات مكثفة مع ناديه لحسم الصفقة باكرًا بحسب "لاجازيتا".
وتقدر قيمة البوسني الشاب في حدود 25 مليون يورو، مع العلم أن يوفنتوس يملك تقريبًا خمسين بالمائة من أي قيمة انتقال بحسب الاتفاق وقت بيعه إلى ساسوولو.
ريال وليفربول مهتمان بلياو
أوضحت "ديلي ميل" أن ريال مدريد وليفربول هما آخر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع نجم ميلان رافائيل لياو عقب التقارير عن قرار الروسونيري بيعه الصيف القادم.
ويقدر ميلان لاعبه في حدود 60 مليون يورو بحسب التقارير، وهو يعد هدفًا قديمًا لبرشلونة، بالإضافة لقطبي مانشستر بحسب التقارير في الإعلام الإنجليزي والإيطالي والإسباني.