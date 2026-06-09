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أخبار الانتقالات | صفقة ريال مدريد تُعلن عن نفسها.. والعروض السعودية تمنح رافينيا أربعة أضعاف راتبه في برشلونة!
بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على ضم جفارديول
أشارت تقارير صحفية إلى دخول نادي بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي. ويأتي هذا الاهتمام البافاري ليزاحم رغبة نادي ريال مدريد الإسباني الذي يضع اللاعب ضمن خياراته الأساسية لتدعيم خط الدفاع بطلب من المدرب جوزيه مورينيو.
وأوضحت "آس" أن المدافع الكرواتي أبدى ترحيبه بخوض تجربة جديدة مما جعل إدارة النادي الملكي تدرس بجدية تقديم عرض رسمي قبل دخول النادي الألماني بقوة في الصفقة.
دينزل دومفريس يؤكد اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد
أكد المدافع الهولندي دينزل دومفريس اقتراب انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء ذلك بعدما قام نادي سميتسهوك الهولندي الذي لعب له المدافع في طفولته بتهنئته على خطوة الانتقال للنادي الملكي ليرد لاعب إنتر الحالي بتقديم الشكر لهم عبر حسابه الرسمي.
ويعد هذا الرد بمثابة تأكيد علني من اللاعب على حسم خطوة انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو ليكون ركيزة أساسية في الجبهة اليمنى للفريق الإسباني.
إغراءات مالية سعودية للتعاقد مع رافينيا وماركوس راشفورد
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستعد لتقديم عرض مالي ضخم للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة.
وأوضح التقرير أن العرض يتضمن منح اللاعب راتبًا يعادل أربعة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع النادي الكتالوني.
ورغم تركيز اللاعب الكامل مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الحالية إلا أن خيار الرحيل يظل مطروحًا بقوة.
يوفنتوس يضع إبراهيم دياز هدفًا رئيسيًا في الميركاتو
أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس يضع اللاعب المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد على رأس أولوياته لترميم خط هجوم الفريق.
وتسعى إدارة نادي النادي لإقناع النجم المغربي بالانتقال للدوري الإيطالي عبر تقديم مشروع رياضي مميز يضمن له المشاركة بصفة أساسية.
وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لن يتنازل عن خدمات لاعبه بسهولة مما سيجبر النادي الإيطالي على تقديم عرض مالي ضخم لإقناع الإدارة الإسبانية بالتخلي عنه.