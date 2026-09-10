أخبار الانتقالات | سر بقاء إندريك وآرسنال يسوق لنجمه في السعودية و"طلب وظيفة" للاعب ليفربول السابق!

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن محاولة فاشلة من آرسنال، للتعاقد مع خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية تضم السويدي فيكتور جيوكيريس.

وأوضح أن آرسنال لا يمانع التخلي عن جيوكيريس في أقرب فرصة ممكنة، حيث تم عرضه على بعض ممثلي الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الأخير.



