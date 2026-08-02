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أخبار الانتقالات | سبب تعطل صفقة ديوماندي إلى ريال مدريد وحارس جديد في باريس سان جيرمان
أتلتيكو يطلب كييزا
أوضح "فوت ميركاتو" أن فيديريكو كييزا يبدو في طريقه لمغادرة ليفربول هذا الصيف رغم رحيل أرني سلوت وقدوم مدرب جديد في صورة أندوني إيراولا.
وقال التقرير إن أتلتيكو مدريد ونابولي وروما، بالإضافة إلى كومو وناديه السابق فيورنتينا مهتمون بضم الجناح الإيطالي.
باريس يستهدف سوزوكي
ذكر "سانتي أونا" أن باريس سان جيرمان يتحرك بقوة لضم زيون سوزوكي من بارما، ووضع خطة تشمل ضمه ثم إعارته في الموسم المقبل في ظل تألق ماتيي سافونوف.
ويحتاج بي إس جي لبيع حارسه لوكاس شوفالييه الذي ضمه من ليل العام الماضي من أجل إفساح مجال للياباني المتألق في بارما، والذي يحظى بإعجاب يوفنتوس أيضًا كما اعترف مدرب الأخير لوشيانو سباليتي في تصريحات إعلامية بالأيام الأخيرة.
يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني
توصل يوفنتوس لاتفاق نهائي مع نظيره باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع راندال كولو مواني بحسب "سكاي سبورت".
وسيدفع يوفنتوس 38 مليون يورو لضم النجم الفرنسي نهائيًا، و12 مليون يورو إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات وتحقيق البطولات.
سبب تعطل صفقة ديوماندي
تمسك "فابريزيو رومانو" بروايته بخصوص حسم ريال مدريد صفقة ضم يان ديوماندي من لايبزيج وقال إن سبب عدم إتمامها هو عدم عثور النادي الألماني على بديل للجناح الإيفواري.
وشدد الصحفي الإيطالي أن قيمة الصفقة قد تم الاتفاق عليها بين الناديين ولا يوجد مشاكل، عكس ما يشيعه "فلوريان بلاتنبرج" بخصوص عدم رضا لايبزيج عن القيمة وتمسكه بالحصول على 120 مليون يورو.
لايبزيج يضم نيلاند
توصل لايبزيج لاتفاق مع الحارس النرويجي أوريان نيلاند للتعاقد معه مجانًا، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه الأخير إشبيلية في يونيو الفائت.
وينضم النرويجي المخضرم الذي تألق مع بلاده في المونديال الأخير ليعوض رحيل بيتر جولاتشي إلى فياريال في الصيف الحالي.
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