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أخبار الانتقالات | زابيري ينتظر برشلونة وفليك يرفض نجم مانشستر سيتي وقصة انتقال نيمار لبايرن ميونخ!
اهتمام إيطالي بنجم مانشستر
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اهتمام كومو ونابولي بالتعاقد مع جوشوا زيركزي لاعب مانشستر مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضحت أن الثنائي الإيطالي يترقب موقف المدرب ماوريسيو بوتشيتينو من الاستعانة باللاعب، تمهيدًا للحصول على خدماته بعد سلسلة من المعاناة في أولد ترافورد.
ليفربول يحاول حماية نجوموها
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية لاعبه ريو نجوموها، وسط اهتمام من نظيره الألماني بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة.
وقال موقع "تيم توك" إن الريدز يحاولون إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد، مع زيادة كبيرة في راتبه، بعد المستويات الجيدة التي قدمها الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.
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بورنموث يغلق الباب أمام الجميع
قرر نادي بورنموث الإنجليزي، إغلاق الباب تمامًا أمام جميع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات لاعبه إيلي جونيور كروبي، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وآرسنال وبرشلونة.
ووفقًا لشبكة "توك سبورت" فإن بورنموث حدد سعرًا يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب الشاب، ولكنه أبدى إصراره على الاحتفاظ به حتى صيف 2027، رافضًا بيعه في يناير القادم.
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زابيري يحلم ببرشلونة
كشف برنامج "إل شيرينجيتو" عن تحمس المهاجم المغربي ياسر زابيري، تجاه فكرة الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، وسط أنباء حول اهتمام العملاق الكتالوني بالحصول على خدماته، بعد تألقه هذا الموسم مع راسينج سانتاندير.
وأوضح أن صاحب الـ21 سنة يريد الانتقال لبرشلونة وينتظر قرار النادي بمحاولة ضمه بشكل رسمي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليون يورو، وهو مبلغ يستطيع متصدر الليجا تحمله.
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فليك يعارض صفقة دياش
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع روبن دياش لاعب مانشستر سيتي، كخيار دفاعي بديل، في حالة عدم التعاقد مع أي من أليساندرو باستوني ونيكو شلوتربيك.
البرتغالي البالغ من العمر 29 سنة، قد يكون متاحًا للبيع مقابل 50 مليون يورو، كما أنه يرحب بفكرة الانضمام للنادي الكتالوني، ولكن المدرب هانزي فليك ليس متحمسًا بنفس الدرجة، لتفضيله الاستعانة بمدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهي خاصية لا يمتلكها نجم سيتي.
قصة انتقال نيمار لبايرن ميونخ
تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن قصة محاولته التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، خلال تدريبه نادي بايرن ميونخ بالدوري الألماني.
وقال بيب في تصريحات لـ"روماريو تي في":"حاولت جلب نيمار لبايرن، قمنا بالاجتماع لمناقشة الأمر في غرفة بأحد الفنادق لمناقشة رؤيتنا والأمور التكتيكية".
وأضاف:"نيمار كان قريبًا للغاية من برشلونة لذلك قرر السير في هذا الطريق، كان قرارًا رائعًا بالنسبة له".
- Getty Images Sport
مورا والخطوة المنتظرة
أكدت صحيفة "ريكورد" المكسيكية، أن اللاعب الشاب جيلبرتو مورا، قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع فريق تيخوانا بعد الخروج من المرحلة الفاصلة في بطولة الدوري المحلي.
ويأتي ذلك، بسبب الاهتمام المتزايد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات اللاعب، وسط مراقبة من آرسنال وليفربول على وجه التحديد لتطوره.
وفي حالة الاستقرار على رحيل اللاعب عن النادي المكسيكي، قد يذهب مورا لاختبار نفسه في قارة أوروبا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 22 مليون جنيه إسترليني.
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