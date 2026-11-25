قرر نادي ليفربول الإنجليزي، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية لاعبه ريو نجوموها، وسط اهتمام من نظيره الألماني بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة.

وقال موقع "تيم توك" إن الريدز يحاولون إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد، مع زيادة كبيرة في راتبه، بعد المستويات الجيدة التي قدمها الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.