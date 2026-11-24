كشف موقع توتو يوفي عن إمكانية دراسة مانشستر سيتي لفكرة التخلي عن مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند مقابل نحو 150 مليون يورو في صيف 2027، رغم امتداد عقده حتى عام 2034، وذلك في ظل الغموض المحيط بقضيته في الدوري الإنجليزي.

وتحظى خدمات الهداف النرويجي باهتمام كبير من أندية ليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة، دون أن يتقدم أي من الرباعي بعرض رسمي حتى الآن.