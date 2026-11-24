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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يرفض الصفقة التبادلية.. وصراع أوروبي رباعي على هالاند!
مانشستر سيتي يدرس بيع هالاند مقابل 150 مليون يورو وسط صراع أوروبي رباعي
كشف موقع توتو يوفي عن إمكانية دراسة مانشستر سيتي لفكرة التخلي عن مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند مقابل نحو 150 مليون يورو في صيف 2027، رغم امتداد عقده حتى عام 2034، وذلك في ظل الغموض المحيط بقضيته في الدوري الإنجليزي.
وتحظى خدمات الهداف النرويجي باهتمام كبير من أندية ليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة، دون أن يتقدم أي من الرباعي بعرض رسمي حتى الآن.
تشيلسي يخطط لصفقة مزدوجة في يناير بضم كامارا وسكوت
أفادت منصة تيم توك باستعداد نادي تشيلسي للتحرك بقوة في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة لإبرام صفقة مزدوجة لتدعيم خط وسطه.
ويأمل البلوز في النجاح بحسم التعاقد مع السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي، بالتوازي مع ضم الإنجليزي أليكس سكوت لاعب بورنموث.
مانشستر سيتي يقترب من تمديد عقد ماتيوس نونيز
أكدت منصة فوتبول إنسايدر ثقة إدارة مانشستر سيتي في التوصل لاتفاق نهائي مع مدافعه البرتغالي ماتيوس نونيز لتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وتسعى إدارة السيتيزنز لتأمين استمرار اللاعب صاحب الـ28 عامًا بعقد جديد بعد مستوياته المميزة واعتماد الجهاز الفني عليه في الخط الخلفي.
باريس سان جيرمان يحدد 7 أسماء هجومية لتعويض إصابات الشتاء
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن دراسة باريس سان جيرمان لإجراء ثورة هجومية في يناير لتعويض غياب المصابين ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، حيث وضع النرويجي أنتونيو نوسا ضمن خياراته المفضلة بجانب عبد الصمد الزلزولي وجيانلوكا بريستياني وإبراهيم مازا ولويس دياز وإستيفاو.
وأوضحت الصحيفة أن نيكو ويليامز وجوليان ألفاريز يظلان ضمن الخيارات المتاحة، لكن المدرب لويس إنريكي يفضل تجنب التسرع في إبرام صفقات باهظة التكلفة منتصف الموسم.
ريال مدريد يرفض إدراج إندريك في صفقة تبادلية لضم زوبيميندي
كشفت شبكة ديفينسا سنترال الإسبانية أن إدارة ريال مدريد استبعدت تمامًا فكرة السماح برحيل مهاجمها البرازيلي الشاب إندريك إلى صفوف آرسنال كجزء من صفقة تبادلية تتضمن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتين زوبيميندي.
ويأتي هذا القرار ليؤكد تمسك النادي الملكي باستمرار موهبته البرازيلية وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف، رغم محاولات الجانرز المستمرة للظفر بخدماته في ظل اهتمام الميرينجي بضم زوبيميندي لتدعيم خط وسطه.
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