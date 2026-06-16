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أخبار الانتقالات | إعلان هام لريال مدريد.. وراشفورد يعود لمانشستر يونايتد رسميًا!
كومو يثق في الحفاظ على نيكو باز رغم شروط ريال مدريد
أفادت شبكة سكاي إيطاليا بوجود حالة من الثقة المتزايدة داخل نادي كومو الإيطالي بشأن الاحتفاظ بخدمات اللاعب الشاب نيكو باز لموسم إضافي.
ويمتلك نادي ريال مدريد الإسباني حق إعادة شراء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، وهو بند يمنح النادي الملكي السيطرة الكاملة على مستقبله.
ويرغب اللاعب، المتواجد حالياً مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، في البقاء مع كومو لمواصلة تطوره تحت قيادة المدير الفني سيسك فابريجاس.
وتتيح الاتفاقية لريال مدريد إعادة شراء صانع الألعاب مقابل 9 ملايين يورو هذا الصيف، أو مقابل 10 ملايين يورو في العام المقبل.
توتنهام يزاحم العمالقة على صفقة ساندرو تونالي
أعلن الصحفي فابريزيو رومانو عن دخول نادي توتنهام في سباق التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وأوضح التقرير أن المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي يرغب في جعل مواطنه النجم الجديد لخط وسط فريقه، ويبدي استعداداً تاماً لمنافسة قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر سيتي وآرسنال للحصول على توقيعه.
ماركوس راشفورد يعود رسميًا إلى مانشستر يونايتد
أكد الصحفي فابريزيو رومانو عودة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بشكل رسمي إلى صفوف ناديه الأصلي مانشستر يونايتد عقب نهاية فترة إعارته.
وجاءت هذه العودة بعد انتهاء صلاحية بند خيار الشراء النهائي المتاح لنادي برشلونة الإسباني مقابل 30 مليون يورو دون تفعيله.
مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع الموهبة هيرمان مالونجا
كشف رومانو عن إتمام نادي مانشستر سيتي اتفاقه الرسمي للتعاقد مع المدافع الشاب هيرمان مالونجا قادماً من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووافق الموهوب الواعد، المولود في عام 2008، على كافة الشروط المالية والشخصية المعروضة عليه للانضمام إلى المشروع الرياضي بملعب الاتحاد.
ريال مدريد يعلن تجديد عقد روديجر
أفاد تقارير عديدة منها فابريزيو رومانو أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تستعد لإصدار بيان رسمي اليوم للإعلان عن تمديد التعاقد مع المدافع الألماني انطوني روديجر.