أخبار الانتقالات | نجم مانشستر سيتي يقترب من مجاورة ميسي وظهور مفاجىء لكلوب في كأس العالم 2026!

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، في محادثات مكثفة مع مهاجمه الإنجليزي هاري كين، لإقناعه بتمديد عقده من أجل البقاء لفترة أطول.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قالت إن المفاوضات جارية بين الطرفين، لتوقيع كين على عقد بدلًا من ارتباطه الحالي حتى 2027، لإغلاق الباب أمام التكهنات حول مستقبله.

كين سبق أن ارتبط بالعودة إلى الدوري الإنجليزي أو الانتقال لبرشلونة، وذلك من خلال شرط جزائي في عقده مع بايرن، وهو الأمر الذي يريد النادي الألماني معالجته في أقرب وقت ممكن.