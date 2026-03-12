AFP
أخبار الانتقالات | نجم مانشستر سيتي يقترب من مجاورة ميسي وظهور مفاجىء لكلوب في كأس العالم 2026!
الزلزولي يدخل حسابات برشلونة
قام نادي برشلونة الإسباني، بوضع لاعبه السابق عبد الصمد الزلزولي، ضمن أهدافه المحتملة لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويأتي ذلك تحسبًا لإمكانية فشل شراء ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد المعار للفريق هذا الموسم.
وقالت صحيفة "ماركا" إن المستويات التي يقدمها الزلزولي مع ريال بيتيس في الفترة الأخيرة، جعلته يدخل ضمن حسابات النادي الكتالوني ومديره الرياضي ديكو.
كلوب قد يظهر في كأس العالم
كشفت صحيفة "بيلد" عن دراسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، لفكرة التعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق قبل انطلاق كأس العالم 2026.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن هذه الخطوة قد تأتي في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها يوليان ناجلسمان مع المانشافت في الفترة الأخيرة.
مفاوضات جديدة مع كين
دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، في محادثات مكثفة مع مهاجمه الإنجليزي هاري كين، لإقناعه بتمديد عقده من أجل البقاء لفترة أطول.
صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قالت إن المفاوضات جارية بين الطرفين، لتوقيع كين على عقد بدلًا من ارتباطه الحالي حتى 2027، لإغلاق الباب أمام التكهنات حول مستقبله.
كين سبق أن ارتبط بالعودة إلى الدوري الإنجليزي أو الانتقال لبرشلونة، وذلك من خلال شرط جزائي في عقده مع بايرن، وهو الأمر الذي يريد النادي الألماني معالجته في أقرب وقت ممكن.
إنتر ميامي يفاوض برناردو سيلفا
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن إنتر ميامي انضم لسباق التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو المقبل.
صاحب الـ31 سنة سيصبح لاعبًا حرًا، وسط اهتمام من يوفنتوس وبنفيكا وعدة أندية أخرى من أجل الحصول على خدماته، ولكن إنتر يريده في الولايات المتحدة للعب بجوار ليونيل ميسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأمريكي سيدخل في محادثات مع وكلاء اللاعب، تمهيدًا للتقدم بعرض يشمل حصول على راتب يصل إلى 8 ملايين يورو، وهو رقم مشابه لما يحصل عليه في سيتي.
توتنهام يُعير بطل "كارثة أتلتيكو"
يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، للتخلي عن حارسه أنتونين كينسكي على سبيل الإعارة بعد انتهاء الموسم الجاري، لمساعدته على اكتساب المزيد من الثقة.
صاحب الـ22 سنة عاش ليلة كارثية، بعد تسببه في هدفين وتبديله بعد 17 دقيقة فقط، خلال خسارة توتنهام أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي، بنتيجة 5/2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
النادي اللندني يؤمن بأن فرصة مشاركة اللاعب بصفة أساسية أصبحت محدودة الآن، وعليه الانتقال لمكان آخر لاستعادة توازنه من جديد.
منافسة بين آرسنال وسيتي على ظهير نيوكاسل
قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في منافسة قوية مع نظيره مانشستر سيتي، للتعاقد مع تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل يونايتد.
وقالت صحيفة "تيليجراف" إن صاحب الـ23 سنة، لم يظهر أي اهتمام حتى الآن بتجديد عقده مع نيوكاسل الممتد حتى عام 2028.
وهو الأمر الذي لفت أنظار آرسنال ومانشستر سيتي، في ظل مساعي كل منهما لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الصيف القادم.
صراع قوي على مدافع شتوتجارت
دخل فين يلتش لاعب شتوتجارت الألماني، ضمن اهتمامات كبار أوروبا قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الآونة الأخيرة.
اللاعب الذي يعتبر من أهم المواهب الدفاعية في أوروبا، لفت أنظار كل من ليفربول وآرسنال وكذلك بايرن ميونخ، ومن المتوقع اشتعال الصراع عليه في الميركاتو المقبل.
وقال موقع "تيم توك" الإنجليزي إن فرصة رحيل المدافع الألماني عن شتوتجارت أصبحت قوية للغاية، بشرط أن يتقدم أحدهم بالعرض المالي المناسب لضمه.
