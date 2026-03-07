أخبار الانتقالات | وكيل كلوب يرد على إشاعة أتلتيكو مدريد وعودة مشكلة أونانا في مانشستر يونايتد

بعد أن خرجت تقارير في الأيام الأخيرة أفادت بأن يورجن كلوب مرشح لخلافة دييجو سيميوني في تدريب أتلتيكو مدريد إذا رحل الأخير بحسب "بيبي إسترادا"، جاء النفي مباشرة عبر وكيل الألماني.

"ماركو كوسيكي" رد على الشائعات عبر "وين وين" ووصفها بالتكهنات الغبية"، مع العلم أن إسترادا الذي يظهر في عدة منصات مثل "إل شيرينجيتو" و"راديو ماركا" و"كادينا كوبي" سبق وقال إن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو ويملك اتفاقًا بالفعل مع إنتر.