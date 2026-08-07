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أخبار الانتقالات | وكيل رودري يعلن اختيار برشلونة على ريال مدريد ومانشستر سيتي يختار بديل النجم الإسباني
وكيل رودري يعلن اختيار برشلونة
خرج وكيل النجم الإسباني رودري بتصريحات مع "إل لارجيرو" أوضح فيها موقف اللاعب من الانتقال لأحد الثنائي ريال مدريد أو برشلونة من مانشستر سيتي هذا الصيف.
وقال وكيل اللاعب إن من باب الاحترام لريال مدريد، قام رودري بإبلاغ النادي الملكي باختياره التوقيع مع برشلونة، ليؤكد التقارير التي خرجت مؤخرًا بخصوص رفض لاعب سيتي انتظار مدريد لفترة أطول.
سيتي يتحرك لضم بديل رودري
قال "جيانلوكا دي مارزيو" وزميله "لوكا بيندوني" إن إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، حدد إنزو فيرنانديز من أجل خلافة رودري في خط وسط سيتي.
وسبق للثنائي العمل سويًا في صفوف تشيلسي، ويتمسك الأخير بالنجم الأرجنتيني ولا ينوي بيعه هذا الصيف بحسب التقرير، ولكن المدرب الإيطالي طلب لاعبه السابق من إدارة ناديه بالأسم.
نفي تحرك ليفربول لضم سبينس
أوضحت "ميرور" أن لا يوجد صحة وراء شائعات تحرك ليفربول للتعاقد مع ظهير توتنهام دجيد سبينس في الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الإنجليزي الشاب قد ارتبط بعرض من إنتر أثناء كأس العالم، ولكن ارتفاع قيمته ومطالبة سبيرز بمبلغ يقارب خمسين مليون يورو أوقف الصفقة.
نابولي يفاوض جيسوس
ذكرت "جلوبو" أن هناك اتصالات بين نابولي وجابرييل جيسوس لاستطلاع مدى إمكانية ضم البرازيلي، خصوصًا وأن وكيل اللاعب هو نفسه الخاص بمدرب الفريق الإيطالي ماسيمليانو أليجري.
وتم ربط مهاجم آرسنال بعرض من طرف بطل آسيا الأهلي في الساعات الماضية، وهو الذي يمتد عقده مع ناديه الإنجليزي حتى يونيو القادم.
تشيلسي يحسم صفقة مدافع رايو ويفتح الباب لرحيل جوستو
أكد "فابريزيو رومانو" توصل تشيلسي لاتفاق مع رايو فايكانو لضم مدافعه الأيسر بيب تشافاريا مقابل قرابة 20 مليون يورو.
وفي سياق متصل، أفاد الصحفي الإيطالي بعدم ممانعة البلوز رحيل مدافعه مالو جوستو في حال وصول عرض مناسب، وهو الذي يقيمه في حدود 75 مليون يورو، وتم ربطه مؤخرًا بالثنائي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
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