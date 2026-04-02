Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يضع خطه للتعاقد مع إيكيتيكي و"هدف نرويجي" لبرشلونة بدلًا من راشفورد
آرسنال يستهدف كوفان
قال الصحفي الألماني فلوران بيليتنبرج، إن آرسنال يستهدف التعاقد مع المهاجم الكاميروني كريستيان كوفان لاعب باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضح أن النادي الألماني يطلب مبلغ 60 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدمات كوفان، وذلك بسب المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب خلال هذا الموسم، منها مباراتي آرسنال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
برشلونة يستعين بقاهر ريال مدريد
قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إن برشلونة يحضر للتعاقد مع أندرياس شيلدروب لاعب بنفيكا، في حالة فشل التعاقد مع ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأندية التي تراقب وضع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أن شيلدروب سجل هدفه الدولي الأول مؤخرًا مع النرويج، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.
وتعتبر المباراة الأبرز لصاحب الـ21 سنة هذا الموسم، هي التي لعبها أمام ريال مدريد في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، عندما سجل ثنائية في فوز بنفيكا على الميرينجي 4/2.
راموش يغادر باريس
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن جونسالو راموش مهاجم باريس سان جيرمان، يستعد لمغادرة النادي الفرنسي خلال الصيف والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.
وأوضح أن الثنائي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى كل من توتنهام ومانشستر يونايتد.
ريال مدريد يراقب إيكيتيكي
يدرس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد خلال عام 2027، محددًا هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول كهدف رئيسي له.
صاحب الـ23 سنة لفت الأنظار بفضل مستوياته الجيدة في موسمه الأول مع ليفربول، بتسجيل 17 هدفًا في 42 مباراة مع الريدز.
وقال موقع "تيم توك" إن إيكيتيكي يعتبر من الأهداف المرشحة بقوة للانضمام إلى ريال مدريد، بالإضافة إلى إرلينج هالاند الذي يأتي كخيار أصعب، لأن صفقة ضمه قد تصل إلى 200 مليون يورو.
إنزو فيرنانديز يعلن حبه لمدريد
أبدى إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، رأيه في فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في حالة رحيله عن البلوز في المستقبل القريب.
وقال اللاعب عبر "Luzu Tv":"أقول لزوجتي دائمًا، أنه لو أمامي الخيار للعيش في مدينة ما في أوروبا ستكون مدريد".
وأضاف:"إنها تشبه بوينس آيرس إلى حد كبير وأحب الطعام هناك".
لويس يبحث عن فرصة للرحيل
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن رغبة ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي، في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
صاحب الـ21 سنة لديه بعض التحفظات على عدم حصوله على دقائق اللعب الكافية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ويريد البحث عن فرصة أفضل.
وفي هذا السياق، أبدت العديد من الفرق اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وعلى رأسها إيفرتون وبرينتفورد وكريستال بالاس وفولهام وبرايتون.
جوتسه يبقى في فرانكفورت
قام ماريو جوتسه صانع ألعاب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بتجديد عقده مع النادي حتى 2028، ليضمن استمراره مع الفريق لفترة أطول.
صاحب الـ33 سنة عقده كان سينتهي في يونيو 2026، وبدلًا من رحيله، قرر فرانكفورت الاحتفاظ به للاستفادة من خبراته الطويلة في البوندسليجا وعلى كل المستويات.