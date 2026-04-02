أخبار الانتقالات | ريال مدريد يضع خطه للتعاقد مع إيكيتيكي و"هدف نرويجي" لبرشلونة بدلًا من راشفورد

قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إن برشلونة يحضر للتعاقد مع أندرياس شيلدروب لاعب بنفيكا، في حالة فشل التعاقد مع ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأندية التي تراقب وضع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أن شيلدروب سجل هدفه الدولي الأول مؤخرًا مع النرويج، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

وتعتبر المباراة الأبرز لصاحب الـ21 سنة هذا الموسم، هي التي لعبها أمام ريال مدريد في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، عندما سجل ثنائية في فوز بنفيكا على الميرينجي 4/2.