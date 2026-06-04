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أخبار الانتقالات | جرينوود مطلوب في السعودية ومورينيو يريد نجم آرسنال ومعسكر هالاند يرد على انتقاله لريال مدريد!
عرض مرفوض من مانشستر سيتي
كشف موقع "ذا أثلتيك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين، عن تقدم مانشستر سيتي بعرض للتعاقد مع إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست هذا الأسبوع، ولكنه قوبل بالرفض.
وأشار إلى أن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام، تواجد مع خلدون آل مبارك رئيس مانشستر سيتي، في اجتماع ضيوف نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة بودابست المجرية، ولكنهما لم يتحدثا عن أي صفقة محتملة.
ومن المتوقع ألا يستسلم سيتي في مساعيه للتعاقد مع أندرسون، ليعود مرة أخرى بعرض جديد للحصول على خدمات اللاعب، لدعم تشكيل المدرب إنزو ماريسكا.
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إنتر يجد بديل دومفريس
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن نادي إنتر الإيطالي كثف مساعيه من أجل التعاقد مع ماركو باليسترا لاعب أتالانتا، لتعويض رحيل ظهيره الأيمن دينزل دومفريس إلى ريال مدريد.
لاعب أتالانتا الذي قضى الموسم الأخير معارًا إلى كالياري قد يصل سعره إلى 50 مليون يورو، وسط اهتمام من عدة أندية إنجليزية بضمه مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال ونيوكاسل.
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جرينوود يستعد للرحيل
وفقًا لحساب "La Minute OM" على منصة "إكس"، فإن ميسون جرينوود يستعد لمغادرة مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الفترة الصعبة التي قضاها بنهاية الموسم الأخير.
العديد من الأندية السعودية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات جرينوود، ومن المقرر أن يستفيد مانشستر يونايتد بـ50% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية.
لياو يرفض التفكير في الرحيل
وفقًا لشبكة "سبورت إيطاليا" فإن رافائيل لياو جناح نادي ميلان الإيطالي، يرفض الانشغال بكافة التكهنات المحيطة برحيله عن الروسونيري خلال هذا الصيف.
وأوضحت أن اللاعب يفضل التركيز على مشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2026، قبل أن يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله عقب البطولة.
باريس يتخلى عن الثنائي المهمش
أكد فابريتسيو رومانو أن باريس سان جيرمان يريد التخلي عن كانج لي إن وجونسالو راموش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لصعوبة لعبهما بانتظام مع المدرب لويس إنريكي.
وأوضح أن أتلتيكو مدريد استفسر عن إمكانية ضم الثنائي منذ بضعة أشهر، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى للصورة للتعاقد مع أي منهما.
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مورينيو يطلب مدافع آرسنال
قام جوزيه مورينيو المدرب المنتظر لريال مدريد، بطلب التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع آرسنال، من أجل دعم صفوف فريقه خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي رامون ألفاريز، إن المدرب البرتغالي يعتبر من أشد المعجبين بكالافيوري، ويريد الاستفادة من قدرته على اللعب بمركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
منافسة شرسة على نجم وست هام
انضم نادي ليفربول الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع ماتيوس فيرنانديش لاعب وسط وست هام.
وقال موقع "تيم توك" إن النادي الإنجليزي الذي هبط إلى دوري "تشامبيونشيب"، يطالب بما يصل إلى 80 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن نجمه.
أياكس يطلب تير شتيجن
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نادي أياكس أمستردام الهولندي، يبحث عن حارس خبير في السوق، ووجه أنظاره نحو مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة.
وأوضحت أن الشخصية القيادية لتير لشتيجن وقدرته على اللعب بقدميه، من ضمن الخواص التي تناسب أسلوب لعب أياكس ومدربه الجديد ميتشيل الذي عمل مع الألماني خلال فترة إعارته في جيرونا.
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بيان من معسكر هالاند
قام الصحفي فابريتسيو رومانو، بنشر معلومات على لسان والد النجم النرويجي إرلينج هالاند ووكيلة أعماله رافائيلا بيمينتا حول أنباء التفاوض مع إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة لريال مدريد، من أجل الانتقال لصفوف الفريق.
وجاء البيان الذي نشره رومانو كالتالي:"كلها معلومات مثيرة للاهتمام ولكنها غير صحيحة، نتمنى التوفيق لمرشحي الرئاسة في ريال مدريد قبل الانتخابات القادمة".