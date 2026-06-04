أخبار الانتقالات | جرينوود مطلوب في السعودية ومورينيو يريد نجم آرسنال ومعسكر هالاند يرد على انتقاله لريال مدريد!

كشف موقع "ذا أثلتيك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين، عن تقدم مانشستر سيتي بعرض للتعاقد مع إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست هذا الأسبوع، ولكنه قوبل بالرفض.

وأشار إلى أن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام، تواجد مع خلدون آل مبارك رئيس مانشستر سيتي، في اجتماع ضيوف نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة بودابست المجرية، ولكنهما لم يتحدثا عن أي صفقة محتملة.

ومن المتوقع ألا يستسلم سيتي في مساعيه للتعاقد مع أندرسون، ليعود مرة أخرى بعرض جديد للحصول على خدمات اللاعب، لدعم تشكيل المدرب إنزو ماريسكا.