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أخبار الانتقالات | أنباء سعيدة بخصوص هاري كين وأردا جولر وسانشو يقترب من مجاورة كاربخال
خيتافي يحاول ضم سانشو
دخل خيتافي في مفاوضات من أجل التعاقد مع جادون سانشو الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.
خيتافي الذي تعاقد مع داني كاربخال أيضًا بنفس الصيغة سيحاول إغراء الإنجليزي الذي بحسب الصحفي الإيطالي رفض عروضًا من قطر وأخرى أوروبية.
بيرنال يجدد مع برشلونة
بحسب "فابريزيو رومانو"، توصل برشلونة لاتفاق مع نجمه الشاب مارك بيرنال من أجل تمديد عقده.
وسيوقع اللاعب حتى 2031 عقده الجديد، والذي سيحتوى على شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي.
كين مستمر في بايرن
توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع نجمه هاري كين من أجل تمديد عقده بحسب "سكاي".
وسيوقع النجم الإنجليزي عقدًا جديدًا يبقيه مع البافاري حتى يونيو 2029 بعد مفاوضات شاقة في الأسابيع الفائتة.
جولر يرفض إغراء البريميرليج
قال "تيم توك" إن أردا جولر رفض عروضًا من آرسنال ومانشستر سيتي في الأسابيع الفائتة وقرر الاستمرار مع ريال مدريد.
وسيوقع النجم التركي الشاب عقدًا مع الملكي يبقيه في العاصمة الإسبانية حتى يونيو 2031 بحسب الموقع الإنجليزي.
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