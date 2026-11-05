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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يستهدف نجم سيتي وكومو يحاول خطف تشالهان أوغلو من إنتر
كومو يستهدف تشالهان أوغلو
قالت "توتوسبورت" إن كومو، مثل يوفنتوس، يستكشف استغلال فكرة عدم توصل إنتر لاتفاق مع هاكان تشالهان أوغلو لمد عقده وضمه مجانًا الصيف القادم.
وبدأ إنتر بحسب التقارير مفاوضات مع التركي لمد عقده المنتهي يونيو المقبل، ولكن يعرض تخفيض راتبه الحالي البالغ 6.5 مليون يورو موسميًا.
ثلاثي البريميرلج يستهدف بيتراكوف
أوضح "تيم توك" أن تألق الروسي أليكسي بيتراكوف مع جلطة سراي هذا الموسم جذب الانتباه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكر التقرير أن الثلاثي آرسنال، تشيلسي، ومانشستر يونايتد أرسلوا كشافة لمراقبة متوسط الميدان في مباريات هذا الموسم.
إنتر يفعل بند تجديد ديماركو
قالت "لاجازيتا" إن إنتر قد فعل بند تمديد عقد نجمه فيديريكو ديماركو حتى يونيو 2028 ورفع راتبه إلى خمسة ملايين تقريبًا بالموسم.
وأوضح التقرير أن البند من طرف واحد، ولكن يعد تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين الطرفين لتوقيع عقد أطول، وبراتب أعلى للنجم الإيطالي.
يونايتد يستهدف آيت نوري
كشف الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرج عن وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضم رايان آيت نوري من الجار مانشستر سيتي.
ويريد يونايتد استغلال تهميش الظهير الأيسر الجزائري من أجل حل مشكلته في هذا المركز في ظل إصابة لوك شاو المتكررة.
بايرن يجدد عقد كين
أعلن بايرن ميونخ رسميًا عن تمديد عقد صاحب الكرة الذهبية ونجمه هاري كين عقب شهور من المفاوضات.
وقال بايرن إن العقد الجديد للنجم الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2029، وسط تكهنات بأنه العقد الأعلى في تاريخ النادي.
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