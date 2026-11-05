أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يستهدف نجم سيتي وكومو يحاول خطف تشالهان أوغلو من إنتر

قالت "لاجازيتا" إن إنتر قد فعل بند تمديد عقد نجمه فيديريكو ديماركو حتى يونيو 2028 ورفع راتبه إلى خمسة ملايين تقريبًا بالموسم.

وأوضح التقرير أن البند من طرف واحد، ولكن يعد تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين الطرفين لتوقيع عقد أطول، وبراتب أعلى للنجم الإيطالي.