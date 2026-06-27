أخبار الانتقالات | ميلان يدفع 70 مليونًا في جونسالو راموش وتشيلسي يحسم صفقة لاكروا وجرينوود يرفض الهلال

أكدت "سكاي" توصل ميلان لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم مهاجمه ولاعب البرتغال جونسالو راموش في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.

وبحسب التقرير، خضع اللاعب بالفعل للفحص الطبي أثناء تواجده بمعسكر منتخب بلاده بالولايات المتحدة لكأس العالم، وسيعلن عن الصفقة رسميًا عقب انتهاء مشاركته بالبطولة.