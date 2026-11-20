ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن بايرن ميونخ، تشيلسي، وقطبي مانشستر قد دخلوا صراع التعاقد مع أليساندرو باستوني من إنتر مع ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد "نيكولو شيرا" أنباء تشيلسي، بالإضافة لريال مدريد وبرشلونة، ولكن أشار إلى رغبة اللاعب وإنتر لتمديد العقد المنتهي في 2028.