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أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف برونو فيرنانديش لخلافة مودريتش ورباعي يصارع ريال مدريد وبرشلونة على باستوني
ميلان يستهدف برونو
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان حدد برونو فيرنانديش كخليفة محتمل للوكا مودريتش عقب رحيل الكرواتي في الصيف المقبل عقب نهاية عقده الجاري.
وحتى الآن، لم يتوصل برونو ومانشستر يونايتد لاتفاق من أجل تمديد عقده، والذي ينتهي في الصيف المقبل، ويملك النادي بندًا يتيح له تمديده من طرف واحد لعام إضافي، ولكن بإزالة الشرط الجزائي بقيمة 65 مليون يورو، بحسب تقرير الصحيفة الإيطالية الذي أشار إلى صعوبة تحرك ميلان في يناير لضم البرتغالي.
نيوكاسل يقرر رحيل فولتيمادي
قرر نيوكاسل بيع نيك فولتيمادي، مهاجم الفريق المعار إلى يوفنتوس الموسم الحالي، وذلك بحسب "فابريزيو رومانو".
وبحسب الصحفي الإيطالي، لم يحسم يوفنتوس حتى الآن قراره بخصوص فولتيمادي، والذي يلعب بصيغة الإعارة الجافة حتى نهاية الموسم مع الفريق.
صراع على باستوني
ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن بايرن ميونخ، تشيلسي، وقطبي مانشستر قد دخلوا صراع التعاقد مع أليساندرو باستوني من إنتر مع ريال مدريد وبرشلونة.
وأكد "نيكولو شيرا" أنباء تشيلسي، بالإضافة لريال مدريد وبرشلونة، ولكن أشار إلى رغبة اللاعب وإنتر لتمديد العقد المنتهي في 2028.
ليفربول يراقب فاريلا
أرسل ليفربول كشافين في الفترة الأخيرة من أجل مراقبة جوستافو فاريلا، مهاجم مونزا المتألق، وذلك بحسب "كورييري".
البرتغالي الشاب الذي ينافس على لقب هداف السيري آ يحظى بمتابعة يوفنتوس، نابولي، بنفيكا، وبوروسيا دورتموند بحسب التقارير.
كورتوا سيجدد مع ريال مدريد
أعلن "فابريزيو رومانو" أن تيبو كورتوا سيوقع عقدًا جديدًا يبقيه مع ريال مدريد حتى يونيو 2028، وذلك ضمن موجة تمديد العقود الحالية للنادي الملكي.
وكان ريال مدريد قد أعلن في الساعات الماضية عن تمديد عقود الثنائي أوريليين تشواميني وأردا جولر.
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