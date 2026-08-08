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أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف بردغجي وحارس جديد في مانشستر سيتي
برشلونة يرفع عرضه لضم رودري
قالت "موندو" إن برشلونة يعي جيدًا أن العرض الأولي الذي قدمه بقيمة 45 مليون يورو لضم رودري لن يكون كافيًا وسيحتاج لتحسينه لإقناع سيتي ببيع لاعبه.
وذكرت "سكاي" أن سيتي متمسك بالحصول على 60 مليون يورو كمبلغ أساسي وحوافز إضافية ترفع قيمة الصفقة الخاصة ببيع رودري إلى قرابة 75 مليون يورو.
ميلان يستهدف بردغجي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان الصيف الماضي كان يحاول بجدية ضم روني بردغجي ولكن برشلونة حسم صفقة ضم السويدي الشاب، والآن تجددت شائعات النادي الإيطالي واللاعب الذي قد يغادر برشلونة هذا الصيف بحسب "كالتشيو ميركاتو".
وقال الصحفي الإيطالي إن بردغجي سينتظر لنهاية الميركاتو لتوضيح موقفه مع النادي الكتالوني، وسط أنباء أيضًا عن أياكس وليس فقط ميلان.
فيورنتينا يضم ماتانتونو
أعلن فيورنتينا رسميًا عن تعاقده مع فرانكو ماتانتونو قادمًا من صفوف ريال مدريد بصيغة الإعارة، ودون وجود بنود بأحقية الشراء بحسب مصادر إيطالية.
رولي في الطريق إلى سيتي
حسم مانشستر سيت صفقة انضمام جيرونومو رولي من صفوف مارسيليا لتعويض انتقال جيمس ترافورد إلى ليدز في الأيام الماضية.
وينضم الأرجنتيني بعقد لمدة عامين بحسب "فابريزيو رومانو"، في صفقة تقدر قيمتها في حدود مليوني يورو فقط بحسب "BBC".
نايف أكرد إلى سوسييداد
سينضم قلب الدفاع المغربي نايف أكرد إلى صفوف ريال سوسييداد على سبيل الإعارة من مارسيليا بحسب "سانتي أونا"، وذلك عقب ارتباطه أيضًا بيوفنتوس ونابولي في الأيام الأخيرة.
وسيوقع أكرد عقدًا مقابل 4 مليون يورو للإعارة، وأحقية شراء بقيمة 11 مليون يورو لسوسييداد بحسب الصحفي الفرنسي.
لاوتارو يحاول إقناع روميرو
ذكرت "لاجازيتا" أن لاوتارو مارتينيز وخافيير زانيتي، قائد ونائب رئيس إنتر، تواصلا بشكل شخصي مع مواطنهما الأرجنتيني كوتي روميرو لإقناعه بالانضمام لبطل إيطاليا.
وتأتي تلك الأنباء عقب الحديث عن اقتراب أتلتيكو مدريد من حسم الصفقة عقب تفوقه على إنتر الذي يملك اتفاقًا مع توتنهام وليس مع اللاعب، بالإضافة لعدم قدرته على بيع بنجامين بافارد لفك مساحة في الدفاع.
أراوخو في ليفربول
توصل ليفربول لاتفاق مع برشلونة من أجل التعاقد مع قائده رونالدو أراوخو.اقرأ التفاصيل.
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