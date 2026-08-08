أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف بردغجي وحارس جديد في مانشستر سيتي

قالت "موندو" إن برشلونة يعي جيدًا أن العرض الأولي الذي قدمه بقيمة 45 مليون يورو لضم رودري لن يكون كافيًا وسيحتاج لتحسينه لإقناع سيتي ببيع لاعبه.

وذكرت "سكاي" أن سيتي متمسك بالحصول على 60 مليون يورو كمبلغ أساسي وحوافز إضافية ترفع قيمة الصفقة الخاصة ببيع رودري إلى قرابة 75 مليون يورو.