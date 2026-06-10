أخبار الانتقالات | صديق برشلونة يعرض 3 لاعبين على ريال مدريد وحقيقة رحيل فيتينيا وجواو نيفيش عن باريس

قال برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، إن وكيل اللاعبين جورج مينديش المعروف بصداقته لنادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، قام بعرض 3 لاعبين على ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن الأسماء جاء على رأسها روبن دياش مدافع مانشستر سيتي، وزميله ماتيوس نونيز، بالإضافة إلى ماتيوس فيرنانديش لاعب وسط وست هام الإنجليزي.

ويأتي ذلك ضمن مساعي جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لإجراء عملية إحلال وتجديد للنهوض بالفريق.