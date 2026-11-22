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أخبار الانتقالات | مورينيو يكشف كواليس انضمام كارلوس إسبي إلى ريال مدريد وإصابة دوي الخطيرة تغير خطط باريس سان جيرمان
مورينيو يكشف كواليس انضمام كارلوس إسبي إلى ريال مدريد
كشف جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، عقب انتصار ناديه على سلتا فيجو السبت لحساب الليجا كواليس انضمام كارلوس إسبي الصيف الفائت، وذلك عقب تسجيله من جديد هدف انتصار متأخر في الفوز بهدفين لواحد.
وقال مورينيو للإعلام إن إدارة النادي قدمت له قائمة من 4-5 مهاجمين ليضم أحدهم لتعزيز الخط الأمامي، وأنه هو من اختار ضم إسبي من تلك القائمة.
باريس سان جيرمان يغير خططه بخصوص سوق الانتقال
كشف "فابريزيو رومانو" عن وجود تغير في خطط باريس سان جيرمان بخصوص سوق الانتقالات الشتوية وأنه قد يدخل سوق الانتقالات لضم تعزيز في الهجوم بعد الإصابة الخطيرة لديزيري دوي ضد نيس مساء السبت والحديث عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
وفقد باريس الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا قبل دوي لإصابة على مستوى الركبة أيضًا، ما يجعل الفريق يعاني من نقص في خط الهجوم بالموسم الجاري.
نفي رحيل جوناثان تاه عن بايرن ميونخ
أكد "فابريزيو رومانو" عدم وجود نية من قبل بايرن ميونخ للتخلي عن قلب دفاعه جوناثان تاه رغم الشائعات عن رحيله في الفترة الأخيرة.
وذكرت تقارير أن برشلونة أبدى اهتمامًا بضم قائد باير ليفركوزن السابق حال قرر بايرن رحيل اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو 2029.
اهتمام متزايد بمهاجم فرايبورج
أصبح إيجور ماتانوفيتش، مهاجم فرايبورج، محط اهتمام متزايد من عدة أندية كبرى في أوروبا بحسب صحيفة i.
ويحظى قلب الهجوم باهتمام من بايرن ميونخ، توتنهام، ومانشستر يونايتد بحسب التقارير، ويقدر سعره في حدود ستين مليون يورو.
طرابزون يعود من أجل ريتشارليسون
ذكرت صحيفة i أن طرابزون سبور سيعيد إحياء محاولاته لضم ريتشارليسون من صفوف توتنهام عقب فشله بضم البرازيلي الصيف الفائت.
المهاجم البرازيلي لا يدخل في حسابات ناديه من الأساس ومستبعد من القائمة المحلية، ويقدر ثمنه في حدود عشرة ملايين يورو بحسب التقرير.
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