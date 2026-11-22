كشف جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، عقب انتصار ناديه على سلتا فيجو السبت لحساب الليجا كواليس انضمام كارلوس إسبي الصيف الفائت، وذلك عقب تسجيله من جديد هدف انتصار متأخر في الفوز بهدفين لواحد.

وقال مورينيو للإعلام إن إدارة النادي قدمت له قائمة من 4-5 مهاجمين ليضم أحدهم لتعزيز الخط الأمامي، وأنه هو من اختار ضم إسبي من تلك القائمة.