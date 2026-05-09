أخبار الانتقالات | طلب خاص من مورينيو لريال مدريد بخصوص الصفقات وبرشلونة يحدد بديل راشفورد في باريس
تأكيد اهتمام برشلونة بضم باركولا
أكدت "موندو" المقربة من برشلونة اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع برادلي باركولا الذي ارتبط بمغادرة باريس سان جيرمان بسبب عدم انتظام مشاركته كأساسي.
ويأتي اهتمام برشلونة بباركولا في ظل تعقد مهمة ضم ماركوس راشفورد بصفة نهائية من مانشستر يونايتد في ظل تمسك الأخير بالحصول على 30 مليون يورو كما نص الاتفاق الصيف الماضي، ورفضه الانصياع لمطالب برشلونة للتفاوض حول المبلغ.
مورينيو يقترب من ريال مدريد
ذكرت "آس" أن ريال مدريد في مفاوضات مع جورج مينديش، وكيل جوزيه مورينيو، المعلومات التي أكدتها "سكاي" و"أتلتيك"، وقال الأخيرة إن المدرب البرتغالي يرحب بالأمر، ولكن في نفس الوقت لا يمانع البقاء في بنفيكا الموسم المقبل.
وذكرت "سكاي" أن مورينيو طلب من إدارة ريال مدريد تحكم شامل في سوق الانتقالات وتلبية كل مطالبه فيما يخص التعاقدات، الأمر الذي يتعارض مع سياسات الملكي وإدارته المشرفة على حركة اللاعبين في النادي.
نيوكاسل وتشيلسي يحييان الاهتمام في نونيز
أعاد الثنائي تشيلسي ونيوكاسل إحياء الاهتمام بمهاجم الهلال ومنتخب الأوروجواي داروين نونيز بحسب "ديلي ستار".
اللاعب خرج من قائمة الهلال المحلية في الدوري السعودي ومرشح بقوة للبيع في انتقالات الصيف القادمة بحسب عدة تقارير مطلعة.
أتلتيكو يحسم صفقة نجم وولفز
كشف "جيف مي سبورت" عن نجاح أتلتيكو مدريد في التوصل لاتفاق من أجل التعاقد مع نجم وولفرهامبتون جواو جوميش الصيف المقبل.
اللاعب المطلوب بقوة في البريميرليج بحسب التقارير سيدفع أتلتيكو مبلغًا يقارب 50 مليون يورو لضمه كما ذكر "جيف مي سبورت".