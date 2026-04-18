أخبار الانتقالات | مدرب ميسي الجديد في إنتر ميامي وخيارات برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي
ميامي يبقي على مدربه المؤقت
أوضح "فابريزيو رومانو" أن إنتر ميامي لا يملك خططًا لرحيل المدرب الحالي جييرمو هويوس، وسيعطيه فرصة لقيادة الفريق في الشهور المقبلة وإثبات أحقيته بالمنصب.
هويوس تم تعيينه عقب رحيل خافيير ماسكيرانو المفاجيء في الأيام الماضية، وسط تقارير تحدثت عن خلافات مع الإدارة وأخرى أشارت إلى ظروف شخصية دفعت الأرجنتيني إلى هذا القرار.
بالمر ينفي رحيله إلى مانشستر يونايتد
رد كول بالمر على التقارير التي ربطته بترك تشيلسي والانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وأكد سعادته في لندن وعدم حنينه للعودة إلى مانشستر رغم إقامة عائلته هناك.
وقال بالمر مع "جارديان" إن التقارير بخصوص انتقاله إلى يونايتد تجعله يضحك، موضحًا أنه لا يملك خططًا للمستقبل وكل تركيزه على الميدان وتشيلسي بالوقت الراهن.
هيندري يغادر الاتفاق
أكد "فابريزيو رومانو" التقارير المنتشرة بخصوص رحيل المدافع الاسكتلندي جاك هيندري عن صفوف الاتفاق بحلول نهاية عقده يونيو القادم.
هندري مثل جورجينيو فينالدوم والعدد من محترفي الاتفاق يواجهون فرضية الرحيل في الصيف مع نهاية عقودهم بسبب غيابة السيولة المالية عن النادي السعودي.
موريتشي وسورلوث وأوسيمين ضمن خيارات برشلونة
ناقشت "موندو" خيارات برشلونة من أجل تعزيز خط هجومه وشراء بديل لروبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل، وقالت إن أليكساندر سورلوث من أتلتيكو مدريد، فيكتور أوسيمين، نجم جلطة سراي، ودوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس هم المرشحون.
وتأتي تلك الأنباء عقب ترشيح "سبورت" فيدات موريتشي، نجم مايوركا، والذي ينافس على صدارة هدافي الليجا من أجل الانضمام لصفوف البلوجرانا الصيف القادم أيضًا.