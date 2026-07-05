أخبار الانتقالات | حسم جدل رحيل مايكل أوليسي عن بايرن ميونخ .. وتشابي ألونسو يخطط لخطف ثنائي ريال مدريد

حسم إيفرتون ملف شراء الجناح الشاب تيريك جورج نهائيًا من نادي تشيلسي، بعدما قضى الستة أشهر الأخيرة من الموسم المنقضي معارًا في صفوفه.

وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن الصفقة تمت بالفعل مقابل 18 مليون جنيه إسترليني كرسوم ثابتة، بجانب ستة ملايين حوافز، مع احتفاظ تشيلسي بنسبة 15% من إعادة بيعه.







