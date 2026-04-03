أخبار الانتقالات | مانشيني المرشح الأبرز لقيادة إيطاليا وعرض ضخم يغري جوريتسكا لرفض آرسنال

ذكر "فاناتيك" أن فنربخشه التركي يُغري نجم بايرن الحالي بمكافأة توقيع وراتب ضخم من أجل إقناعه بالتوقيع معه عند نهاية عقده مع البافاري يونيو المقبل.

وأُعلن في وقت سابق عن رحيل متوسط الميدان الدولي الألماني عن البافاري، وسط ارتباط بعرضين من آرسنال وميلان بحسب "بيلد".