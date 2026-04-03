أخبار الانتقالات | مانشيني المرشح الأبرز لقيادة إيطاليا وعرض ضخم يغري جوريتسكا لرفض آرسنال
جوريتسكا يقترب من فنربخشه
ذكر "فاناتيك" أن فنربخشه التركي يُغري نجم بايرن الحالي بمكافأة توقيع وراتب ضخم من أجل إقناعه بالتوقيع معه عند نهاية عقده مع البافاري يونيو المقبل.
وأُعلن في وقت سابق عن رحيل متوسط الميدان الدولي الألماني عن البافاري، وسط ارتباط بعرضين من آرسنال وميلان بحسب "بيلد".
مانشيني واثق في تعيينه لقيادة إيطاليا
كشف "كالتشيو ميركاتو" عن مقربين من مدرب السد الحالي والمنتخب السعودي السابق روبرتو مانشيني بأنه يشعر بأنه الأقرب لقيادة المنتخب الإيطالي خلفًا لجينارو جاتوزو الفترة المقبلة.
ويرتبط مانشيني بعلاقة وثيقة مع رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والذي يتصدر الترشيحات هو الآخر لخلافة جابرييلي جرافينا في رئاسة اتحاد الكرة بالبلاد عقب فضيحة الغياب عن المونديال لنسخة ثالثة على التوالي.
صراع ثلاثي على أولمو
أوضح "فيكاخيش" الإسباني أن داني أولمو، نجم برشلونة، يرتبط بعروض واهتمام من الثلاثي آرسنال، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.
أولمو يملك عقدًا مع برشلونة حتى يونيو 2030 ولا توجد مؤشرات عن رغبة من أي من الطرفين للانفصال في الفترة الأخيرة.
أتلتيكو يقترب من حسم صفقة إيدرسون
بحسب "فابريزيو رومانو"، أصبح أتلتيكو مدريد قريبًا من حسم صفقة ضم النجم البرازيلي إيدرسون من صفوف أتالانتا الصيف القادم.
لاعب خط الوسط يحظى باهتمام قوي من إنتر وقطبي مانشستر، وتقدر قيمته السوقية في حدود 40-50 مليون يورو بحسب التقارير.
آرسنال يصارع ميلان على موهبة ريال مدريد
قال "كوت أوفسايد" إن آرسنال هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع موهبة ريال مدريد الشابة فيكتور فالديبينياس الصيف المقبل.
اللاعب الشاب يملك عقدًا حتى يونيو 2029 مع ريال مدريد، وبحسب التقرير، يحظى بمتابعة من ميلان أيضًا في الفترة الماضية.