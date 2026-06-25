أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يرفض السعودية لهذا السبب ومانشستر سيتي يكسر "رقم إيزاك"

كشف موقع "تيم توك" عن تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بمحاولة من أجل التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي، من أجل دعم فريق المدرب أندوني إيراولا.

جوزيه مورينيو لا يمانع رحيل كامافينجا، مما جعل ريال أكثر انفتاحًا على بيع اللاعب في حالة وصول العرض المناسب، كما أن الفرنسي يرحب بفكرة مغادرة سانتياجو برنابيو.

وعلى الجانب الآخر، يطمح ريال في استغلال الأموال القادمة من بيع اللاعب، لجلب إنزو فيرنانديز نجم وسط تشيلسي.