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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يرفض السعودية لهذا السبب ومانشستر سيتي يكسر "رقم إيزاك"

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انتقالات
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الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري روشن السعودي
كومو
تشيلسي
مانشستر يونايتد
ليفربول
برونو فيرنانديز
مارك كوكوريلا
إنزو فرنانديز
إدواردو كامافينجا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • برونو يرفض السعودية

    أخبر برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، المقربين منه، بأنه لا يريد الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وقال موقع "توك سبورت" إن البرتغالي لا توجد لديه أي نية للانتقال إلى دوري روشن السعودي، ويتمسك بالبقاء مع مانشستر ليكون أحد أساطير النادي.

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    ليفربول يحاول ضم كامافينجا

    كشف موقع "تيم توك" عن تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بمحاولة من أجل التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي، من أجل دعم فريق المدرب أندوني إيراولا.

    جوزيه مورينيو لا يمانع رحيل كامافينجا، مما جعل ريال أكثر انفتاحًا على بيع اللاعب في حالة وصول العرض المناسب، كما أن الفرنسي يرحب بفكرة مغادرة سانتياجو برنابيو.

    وعلى الجانب الآخر، يطمح ريال في استغلال الأموال القادمة من بيع اللاعب، لجلب إنزو فيرنانديز نجم وسط تشيلسي.

  • Nottingham Forest v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    صفقة قياسية على أعتاب مانشستر سيتي

    كشفت شبكة "RMC Sport" الفرنسية، عن اقتراب إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي بالميركاتو الحالي.

    سيتي يستعد لإجراء محادثات جديدة مع نوتنجهام طمحًا في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن تصل قيمته 150 مليون جنيه استرليني.

    ولو نجحت المفاوضات، سيصبح إليوت هو اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، متفوقًا على انضمام ألكساندر إيزاك لليفربول مقابل 145 مليونًا.

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    أمنية كوركويلا وصفقة إنزو

    تحدث مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، عن فكرة انضمام إنزو فيرنانديز إلى النادي الإسباني خلال هذا الصيف.

    وقال كوكوريلا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لقد قام بتهنئتي على الانتقال لريال مدريد، أتمنى قدومه إلى هنا، كنا نشعر بسعادة كبيرة معًا في تشيلسي، وسيكون من الرائع انضمامه للفريق".

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    تشيلسي يحدد قيمة جوستو

    حدد مانشستر سيتي مالو جوستو ظهير أيمن تشيلسي، كأحد الأهداف المقترحة للمدرب إنزو ماريسكا، من أجل تدعيم فريقه خلال سوق الانتقالات الحالي.

    وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن تشيلسي حدد قيمة 75 مليون جنيه استرليني لبيع جوستو، ولكن لا توجد أي مفاوضات للتخلي عنه حتى الآن.

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    صفقة جديدة لتشيلسي

    نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في إتمام صفقة التعاقد مع ماركو باليسترا لاعب أتالانتا مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات المستقبلية.

    وقال الصحفي فابريستيو رومانو، إن كل الأطراف اتفقت على تفاصيل الصفقة بنجاح، حيث تمكن تشيلسي من في الانقضاض على الظهير الأيمن المتألق بعدما كان إنتر قريبًا من ضم اللاعب.

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    محادثات منتظرة بشأن نيكو باز

    يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للدخول في جلسة محادثات مع مسؤولي نادي كومو الإيطالي، من أجل مناقشة مستقبل الأرجنتيني نيكو باز.

    وقال فابريتسيو رومانو إن ريال مدريد يريد إعادة شراء اللاعب وتفعيل الشرط الذي تصل قيمته 9 ملايين يورو خلال الأيام القليلة القادمة.

    ومن جانبه، سيطمح ريال مدريد نظيره الإيطالي فرصة شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 60 مليون يورو، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، ستنضم عدة أندية أخرى لسباق التعاقد مع الأرجنتيني المتواجد حاليًا بكأس العالم 2026.