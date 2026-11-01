أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يستفسر عن وضع توني وآرسنال يتواصل مع إندريك

قال "كوت أوفسايد" إن مانشستر يونايتد استفسر في الأيام الماضية عن وضعية إيفان توني مع الأهلي في ظل بحثه عن رأس حربة.

وخرج دومينيك كالفرت لوين من الحسابات بحسب التقارير، وذلك في ظل بحث يونايتد عن معوض لبنجامين شيشكو الذي تأكد غيابه لمدة طويلة بسبب الجراحة.