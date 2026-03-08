Getty
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يختار بديل برناردو سيلفا من دورتموند وليفربول يتعرف على سعر موريلو
جرافنبرخ يجدد مع ليفربول
أعلن ليفربول عن تجديد عقد نجم خط وسطه ريان جرافنبرخ بعقد جديد يمتد حتى يونيو 2031، لينهي شائعات ارتباطه بريال مدريد وبرشلونة.
وبحسب "ميرور"، سيتقاضى الدولي الهولندي راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 280 ألف جنيه استرليني بحسب العقد الجديد الموقع مع الريدز.
يوفنتوس يقرر شراء بوجا
ذكر "نيكولا شيرا" أن يوفنتوس معجب بالأداء الذي يقدمه الجناح الإيفواري جيريمي بوجا منذ انتقاله في يناير على سبيل الإعارة من نيس.
وينوي يوفنتوس دفع مبلغ يقارب 5 مليون يورو بحسب الاتفاق مع نيس لضم اللاعب نهائيًا في يونيو المقبل بحسب "شيرا"، وسيوقع عقدًا معه حتى 2029.
ليفربول يتعرف على سعر نميتشا
قالت "فيكاخيش" إن نوتنجهام فورست يطلب مبلغًا في حدود 80 مليون يورو من أجل التخلي عن مدافعه الدولي البرازيلي موريلو.
ويحظى اللاعب باهتمام متزايد من ليفربول، والذي بحسب التقارير يراه خيارًا مناسبًأ لتعزيز دفاعه في الموسم القادم.
سيتي يستهدف نميتشا
أوضح "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر سيتي وجه أنظاره صوب فيليكس نميتشا، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند ولاعب سيتي السابق، من أجل خلافة برناردو سيلفا الموسم المقبل.
وأصبح رحيل برناردو سيلفا شبه محسوم في الصيف القادم، والأنباء كانت تشير إلى إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست، كبديل أول للبرتغالي، ولكن قيمة الدولي الإنجليزي المرتفعة تصعب انتقاله إلى سيتي من فورست.
